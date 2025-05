IIS Buontalenti Cappellini Orlando sul palco con “Dal resto di me”

Lo spettacolo è il risultato di un laboratorio teatrale condotto tra gennaio e maggio 2025, che ha coinvolto le cinque classi dell’Istituto Buontalenti-Cappellini-Orlando di Livorno

Giovedì 29 maggio alle 18, in Goldonetta, con Dal resto di me vanno in scena le classi 1B TL, 2A CAT, 3B MAT, 4A CAT, 4° MAT dell’IIS Buontalenti Cappellini Orlando, la regia è di Chiara Migliorini.

Un percorso educativo e creativo che ha portato gli studenti a riflettere sul rapporto tra Carcere e Società, esplorando questi temi attraverso l’espressività corporea, la scrittura, la musica e lo studio di tutti quegli elementi che compongono una rappresentazione scenica.

Al centro del laboratorio, il concetto di Dentro e Fuori: un binomio che ha guidato il confronto, il pensiero critico e la scrittura collettiva. Il materiale drammaturgico è nato direttamente dalle emozioni, dai racconti e dalle riflessioni dei ragazzi, raccolti durante le ore di lezione con la professoressa tutor e rielaborati successivamente dall’operatrice teatrale.

L’Isola di Gorgona, sede di una Casa di Reclusione in cui l’incontro tra interno ed esterno prende forma concreta attraverso progetti educativi e trattamentali, ha rappresentato il punto di partenza simbolico e narrativo. In particolare, il Teatro si è rivelato uno strumento fondamentale attraverso il quale si indagano le emozioni, la responsabilità e il senso comune, elementi sostanziali per immaginare e costruire una società migliore.

In un susseguirsi di scene corali le varie classi danno voce e corpo al dialogo tra il Dentro e il Fuori, in una “terra di mezzo” fatta di sogni, desideri, sguardi, aspettative e possibilità.

In questo progetto il Carcere e la Scuola si osservano, si interrogano, si riconoscono come “due pezzi staccati”, talvolta separati dal resto del mondo, ma appartenenti ad un’unica grande realtà: l’Umanità.

Conduzione del laboratorio teatrale e regia a cura di Chiara Migliorini Tutor del Progetto Teatro Prof.ssa Marina Visciano

Biglietto unico € 5 in vendita c/o la biglietteria del teatro Goldoni il martedì e giovedì dalle 10 alle 13, il mercoledì/venerdì e sabato dalle 16,30 alle 19,30 ed un’ora prima dello spettacolo. La vendita dei biglietti è anche on line su www.goldoniteatro.it , www.ticketone.it

