Il 13 febbraio sfilata di carnevale per le vie di Shangai

Il 13 febbraio alle 10,30 si svolgerà una sfilata di carnevale organizzata in continuità con la scuola dell’infanzia Pippi Calzelunghe e la scuola primaria Campana. “Eco carnevale” è una festa di piazza che affronta i temi della cura della natura e dell’ambiente e che mira a coniugare divertimento, educazione e cultura, perseguendo gli obiettivi previsti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa di Istituto di Educazione in prospettiva Ecologica. L’evento è quindi frutto di percorsi didattici partiti già dalla scuola infanzia con la scoperta dei quattro elementi, fino ad arrivare ai temi affrontati nella scuola primaria relativi ai cambiamenti climatici ed alla sostenibilità ambientale. La giornata rappresenta quindi un’occasione per sensibilizzare adulti e bambini al rispetto del nostro pianeta e per promuovere un modello di partecipazione dal basso e attiva delle famiglie del territorio sulle questioni ambientali. Tutte le classi hanno realizzato costumi sul tema dell’ambiente. Gli alunni saranno accompagnati dalle docenti che partiranno dai rispettivi plessi per arrivare al Centro Civico di via fratelli Bandiera che si ringrazia per la preziosa collaborazione per la realizzazione dell’evento. L’animazione sarà curata dall’Associazione Saltimbanco.

