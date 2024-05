Il 3° Climate Forum della scuola Micheli Bolognesi

In piazza XI Maggio il flash mob sull'ambiente delle classi della scuola primaria Micheli e delle classi quinte di Puccini con i gazebo per presentare i lavori realizzati in classe. Alla scuola primaria Campana la tavola rotonda con gli esperti a cui hanno partecipato le classi delle scuole Fermi e Pirelli. La soddisfazione della dirigente scolastica Cecilia Semplici

Si è svolto il 14 maggio il 3° Climate Forum “Imp Act: imparare dalle azioni” organizzato dall’I.C. Micheli Bolognesi che ha visto una grossa partecipazione di alunni ed alunne ma anche di rappresentanti degli enti ed esperti impegnati sull’educazione ambientale nelle scuole e la sostenibilità ambientale. “Anche la partecipazione dei genitori è stata importante – aggiunge la Dirigente scolastica Cecilia Semplici – soprattutto in piazza XI maggio dove tutte le classi della scuola primaria Micheli e le classi quinte di Puccini con i loro insegnanti hanno allestito gazebo per presentare i lavori realizzati in classe ed animato il quartiere con il Flash mob sull’ambiente perché, come hanno scritto le bambine ed i bambini protagonisti dell’iniziativa, “L’ambiente siamo noi” e “Noi costruiamo il futuro”. Alla scuola primaria Campana si è invece svolta la tavola rotonda cui hanno partecipato classi della S.S.I° grado Fermi e Pirelli. Molti gli esperti presenti e tante le tematiche trattate grazie al rapporto tra scuola, educazione e ricerca che è diventato un link imprescindibile per portare curiosità ed entusiasmo nelle classi. Nell’ultimo decennio si è infatti assistito ad una rivoluzione nelle esigenze educative dei ragazzi e, oltre al libro di testo e le risorse multimediali, che ormai sono alla portata di tutti, far entrare questi ricercatori nelle classi è il tassello mancante ad un didattica veramente efficace”.

La prima relatrice della tavola rotonda è stata la Dott.ssa Alice Scuderi, biologa dell’ISPRA di Livorno, specializzata nell’analisi della contaminazione degli ambienti marini e attivamente coinvolta nell’organizzazione dell’offerta formativa di ISPRA che ha coinvolto le classi 1E e 3F della scuola Pirelli che hanno partecipato attivamente a tutte le iniziative Green a cui i docenti hanno aderito. La seconda relatrice, Dott.ssa Margherita Secci di ISPRA, ingegnere ambientale, attualmente assegnata al Servizio per le Valutazioni Ambientali, Integrate e Strategiche, e per le relazioni tra Ambiente e Salute di ISPRA ha raccontato, con una modalità molto vicina alle esperienze dei nostri ragazzi, quanto la valutazione dell’impatto ambientale sia di fondamentale importanza per prevenire scenari infausti da un punto di vista ambientale. La parola è poi passata alla Dott.ssa Antonella Battisti, ricercatrice del CNR di Pisa, con esperienza pluriennale nel campo della chimica dei biomateriali e dalla bioingegneria, con cui la scuola ha già avuto il piacere di collaborare lo scorso anno scolastico in occasione del 100enario del Centro Nazionale Ricerche e che ha fatto un intervento sui biomateriali sostenibili, una frontiera innovativa in campo biomedico e ambientale. Infine il Dott Mario Milazzo, ricercatore Senior in Scienza e Tecnologia dei materiali presso l’Università di Pisa che collabora regolarmente con Università extra-europee prestigiose quali il Massachusetts Institute of Technology o la Columbia University di New York. Oggi ci ha parlato di plastica e delle sfide che la scienza si propone al fine di sostituirla con materiali sostenibili in un’ottica di economia circolare per la salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse. “Priorità della scuola – come affermano le referenti del progetto Patrizia Bitetti e Ilaria Pezzini – è infatti realizzare progetti di educazione ambientale perché educare significa guidare, e i ragazzi saranno i piloti di domani che dobbiamo formare a visioni di futuri sostenibili”. Si ringraziano i partner che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa. Il 3° Climate Forum rientra tra gli eventi del Festival dello sviluppo sostenibile 2024 promosso da ASVIS dal 7 al 23 maggio in tutta Italia (https://2024.festivalsvilupposostenibile.it/)

