Il campione paralimpico Christian Volpi ospite al liceo Cecioni

Una mattinata all’insegna dell’inclusione, dello sport e delle emozioni più autentiche quella che si è svolta il 23 aprile scorso presso l’Aula Magna del liceo “Francesco Cecioni”. Protagonista l’incontro organizzato per la presentazione del progetto promosso dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), a cui l’istituto ha recentemente aderito, con il coordinamento delle professoresse Rossella Lessi e Marina Sumberaz.

A raccontare il significato profondo dello sport paralimpico agli studenti sono stati due ospiti d’eccezione: il campione Christian Volpi e il delegato provinciale Roberto Volpi. Christian Volpi, atleta paralimpico livornese, è un esempio straordinario di determinazione e coraggio: dopo un grave incidente stradale, ha saputo reinventare la propria vita attraverso lo sport, diventando un punto di riferimento nel mondo paralimpico, specialmente nelle discipline del nuoto e della canoa.

Durante l’incontro, Volpi ha condiviso con i ragazzi la propria storia personale, parlando non solo delle sfide affrontate, ma anche delle conquiste, dei sogni e della forza di volontà che ogni giorno lo accompagna. Un racconto toccante, capace di ispirare e coinvolgere profondamente i circa cento studenti delle quattro classi presenti.

Non è mancato un vivace momento di confronto: gli studenti hanno avuto l’opportunità di porre domande, esprimere riflessioni e scambiare idee su sport, disabilità e resilienza. L’atmosfera intensa ed emozionata che si è creata in aula ha reso evidente quanto questi temi siano sentiti e quanto il dialogo diretto con chi vive esperienze straordinarie possa rappresentare una vera lezione di vita.

L’evento si inserisce nel più ampio quadro dell’Accordo Quadro siglato tra il Liceo Cecioni e il Comitato Italiano Paralimpico, che punta a promuovere la pratica sportiva tra gli studenti con disabilità e a diffondere la cultura paralimpica tra tutti i giovani. Il progetto prevede attività curricolari ed extracurricolari, incontri con atleti, avviamento allo sport e momenti di sensibilizzazione, nella convinzione che lo sport sia un potente strumento di crescita personale e inclusione sociale.

Un’iniziativa che si inserisce nel solco delle attività previste dal Piano per l’inclusione della scuola di via Galilei e che hanno portato nei mesi scorsi alla sottoscrizione di un accordo con la Libertas Livorno per la promozione delle attività di Baskin, basket inclusivo.

