Il Cecioni presenta il festival della creatività “Tra fine del mondo e fine dell’adolescenza”

Gratuito e aperto a tutti, si svolgerà di sera martedì 21 maggio dalle 21 alle 23 tra musica, recitazione, arti visive, spettacoli e osservazioni astronomiche. Prenotazioni sull'apposito modulo presente sul sito www.liceocecioni.edu.it. Il dirigente scolastico: "Abbiamo pensato di mostrare il Cecioni da un’angolatura diversa, anche accattivante, partendo dall’apertura serale"

di Giulia Bellaveglia

Una serata al Liceo Cecioni tra musica, recitazione, arti visive, spettacoli e osservazioni astronomiche. È questo quanto andrà in scena nell’istituto superiore martedì 21 maggio dalle 21 alle 23 con l’evento “Tra fine del mondo e fine dell’adolescenza“: un festival della creatività (clicca sul bottone celeste sopra al titolo per leggere il programma completo), gratuito ed aperto a tutti, inserito all’interno del cartellone del Festival regionale della creatività nelle scuole promosso dall’Ufficio scolastico regionale. La rassegna prevede la messa in scena di oltre venti esibizioni artistiche, della durata di circa 10 minuti l’una, ideate da studenti e docenti del liceo, dislocate in varie aree della scuola e concepite per essere ripetute più volte nel corso della serata a beneficio di più spettatori. L’obiettivo è quello di riflettere sui diversi modi di vivere l’adolescenza in un mondo sempre più percorso dal rischio apocalittico. “Sono molto contento – spiega il professor Alessio Traversi, uno degli organizzatori – di poter prendere parte ad un progetto che vede l’istituto non come un luogo esclusivamente dedicato allo studio, ma quasi come una seconda casa, dove si coltivano i propri interessi, le proprie passioni e anche dove si esprime il proprio talento. Il titolo che abbiamo voluto dare non è casuale ed è anche molto d’impatto; ci interessava comprendere in che modo l’adolescente che frequenta la nostra scuola la percepisce, come vive i nostri spazi”. “Abbiamo pensato – aggiunge il dirigente scolastico Rino Bucci – di mostrare il Cecioni da un’angolatura diversa, anche accattivante, partendo dall’apertura serale dell’istituto”. Per quanto riguarda l’evento di osservazione astronomica “I guardiani dell’apocalisse” è necessario presentarsi dieci minuti prima dell’inizio davanti alla porta della vicepresidenza a pianterreno. La capienza massima di pubblico è di 270 persone. Le prenotazioni, già aperte e raccomandate, possono essere effettuate entro le 19 di lunedì 20 maggio, fino ad esaurimento posti, attraverso l’apposito modulo presente sul sito www.liceocecioni.edu.it.

