Il Ciofs-Fp Toscana di Livorno alla finale internazionale del Cooking Quiz

La classe terza di ristorazione della Food Academy in gara a Parma nella competizione internazionale dedicata agli istituti alberghieri: in palio formazione all'Alma e un viaggio in Grecia

La classe terza di ristorazione della Food Academy del Ciofs-Fp Toscana di Livorno è pronta a mettersi alla prova nella finale internazionale del Cooking Quiz, il progetto didattico dedicato agli istituti alberghieri di tutta Italia, in programma il 6 maggio a Parma. Gli studenti sono partiti questa mattina in treno, accompagnati dalla tutor suor Beatrice Poggi e dalla chef Irene Razzauti, e soggiorneranno per due giorni nel cuore della Food Valley, vivendo un’esperienza che unisce competizione e formazione. “Sarà un’occasione preziosa – spiega la tutor suor Beatrice Poggi – per arricchire il loro percorso di studi attraverso attività sul campo e momenti di confronto con realtà d’eccellenza del territorio”. Quella al Cooking Quiz è una partecipazione ormai consolidata per il Ciofs-Fp Toscana: già due anni fa gli studenti avevano conquistato l’accesso alla finale nazionale di Roma. Anche per questa edizione la preparazione è stata affrontata con impegno e spirito di crescita, con l’obiettivo non solo di ottenere un buon risultato, ma di ampliare conoscenze e competenze. La competizione si svolge sotto forma di una sfida a tempo su temi di enogastronomia e cultura del settore, mettendo alla prova preparazione tecnica, prontezza e capacità di lavorare in squadra. Tra i premi in palio figurano una giornata di alta formazione all’Alma (la Scuola Internazionale di Cucina Italiana) e un viaggio in Grecia completamente gratuito per l’intera classe vincitrice.

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