Il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di offerta formativa scolastica per il 2026-27

Il Consiglio Provinciale, riunito il 15 dicembre a Palazzo Granducale, ha approvato il nuovo Piano dell’offerta formativa scolastica del territorio, relativa alla didattica, al tempo scuola, agli indirizzi di studio e curvature.

Il Piano sarà ora inviato alla Regione per l’inserimento nel Piano complessivo di propria competenza, che sarà successivamente tramesso all’Ufficio Scolastico Regionale. La decisione finale sull’assegnazione degli organici che, in tutto o in parte, daranno risposta alle richieste dei territori spetterà, infine, al Ministero dell’Istruzione.

Nell’ambito delle competenze della Provincia in merito all’istruzione scolastica superiore, nel Piano sono inserite alcune richieste per nuovi indirizzi. Le prime, in ordine di priorità, sono la proposta dall’Istituto Einaudi-Ceccherelli di Piombino, per l’indirizzo di Arti figurative – plastico pittorico per il liceo artistico, e la richiesta, avanzata dall’Istituto nautico Cappellini di Livorno, per l’indirizzo “Trasporti e Logistica”, con articolazione “Costruzione del mezzo” e opzione “Costruzioni navali”.

Per quanto riguarda le altre richieste provenienti dalle scuole superiori, le proposte per l’anno 2026-27 riguardano, per lo più, l’istituzione di nuovi corsi serali all’Istituto Orlando di Livorno e all’Iti Mattei di Rosignano.

In apertura di seduta il Consiglio ha preso atto delle dimissioni del consigliere Andrea Morini, al quale è subentrato Pietro Panciatici, primo dei non eletti nella lista Livorno Provincia Civica.

