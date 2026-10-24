Il coro delle Bartolena conquista Arezzo: successo al festival “Cori in Circolo”

Una trentina di ragazzi della scuola secondaria di primo grado livornese protagonisti della quinta edizione della manifestazione. Il progetto, curato dal maestro Cristiano Grasso, unisce musica, crescita e socializzazione.

Da Livorno ad Arezzo, con la musica come linguaggio capace di unire, emozionare e creare legami. Il coro della scuola secondaria di primo grado Bartolena è stato protagonista della quinta edizione del festival “Cori in Circolo”, importante manifestazione che riunisce formazioni corali provenienti da tutta la Toscana. Per gli studenti livornesi è stata una giornata speciale, vissuta all’insegna della musica e della condivisione, con una performance accolta con entusiasmo.

Tra i fautori di questa bella esperienza c’è in prima fila il maestro Cristiano Grasso che cura il progetto corale all’interno dell’istituto. L’attività coinvolge circa 30-35 ragazzi e si svolge settimanalmente nei locali della sede centrale delle Bartolena, come progetto extracurricolare capace di raccogliere un seguito significativo tra gli studenti.

Sul palco di “Cori in Circolo”, i ragazzi delle Bartolena hanno portato il frutto del lavoro svolto, esibendosi sotto la guida del maestro Grasso e cantando la canzone intitolata “Tu mi piaci tanto” di Sayf, brano tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo. Una formazione di giovani cantori che ha condiviso la propria passione con il pubblico presente ad Arezzo, ricevendo l’applauso dei presenti al termine della performance. Un momento che ha dato valore al percorso fatto insieme e all’impegno con cui gli studenti si sono preparati all’appuntamento.

Il festival ha visto la partecipazione di numerosi cori toscani, con oltre 40 formazioni coinvolte nelle diverse giornate della manifestazione. In questo contesto, la scuola livornese ha avuto l’opportunità di confrontarsi con altre realtà musicali, vivendo una giornata di incontro e scambio attraverso il linguaggio universale del canto.

Ma il coro delle Bartolena non è soltanto un progetto musicale. È anche uno spazio di incontro, un’occasione per stare insieme al di fuori delle lezioni, conoscersi meglio e costruire relazioni attraverso un’attività condivisa. Cantare in un coro significa imparare ad ascoltare gli altri, rispettare i tempi comuni e trovare il proprio posto all’interno di un gruppo. Un percorso educativo che affianca alla formazione artistica una dimensione profondamente sociale.

È proprio questa la forza del progetto curato da Cristiano Grasso: trasformare il canto in un’occasione di crescita, amicizia e condivisione. Per gli studenti, salire sul palco insieme significa scoprire che ogni voce ha la propria importanza, ma che è nell’armonia con quelle degli altri che nasce qualcosa di più grande.

La trasferta ad Arezzo rappresenta così un’esperienza significativa per i giovani cantori, un riconoscimento del lavoro svolto e una bella occasione per portare il nome di Livorno fuori dai confini cittadini. Per i ragazzi delle Bartolena, il festival “Cori in Circolo” resterà il ricordo di una giornata in cui la musica ha permesso di trasformare tante voci diverse in un’unica, grande voce collettiva.

Condividi:

Riproduzione riservata ©