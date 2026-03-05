Il karate antico arriva all’Enriques

Il maestro Alessandro Calamai con i collaboratori Cristiana Parducci, Giada Santini e Michele Mastrosimone al Liceo Enriques

Applausi e entusiasmo degli studenti per il maestro Alessandro Calamai e il suo staff che nell'Aula Magna della scuola hanno svolto una lezione sulla storia del Karate di Okinawa e sui segnali comportamentali prima di un’aggressione

Grande partecipazione e un finale inatteso all’Liceo Scientifico Sportivo Enriques, dove il Maestro Alessandro Calamai ha tenuto un ciclo di incontri dedicati al Karate Antico di Okinawa. Accompagnato dai suoi collaboratori Cristiana Parducci, Giada Santini e Michele Mastrosimone, il maestro ha guidato gli studenti in un percorso che è andato ben oltre la semplice tecnica marziale, affrontando temi legati alla storia del karate, alla consapevolezza del corpo e alla gestione delle situazioni di conflitto. Durante gli incontri è stata proposta una breve introduzione alle origini del Karate, nato sull’isola di Okinawa come sistema di difesa personale e disciplina di controllo di sé. Un’arte marziale che, prima di diventare sport, rappresentava soprattutto uno strumento di sopravvivenza e di crescita interiore. Grande interesse tra gli studenti ha suscitato anche la parte dedicata ai segnali comportamentali che spesso precedono un possibile attacco, ovvero quei cambiamenti nel linguaggio del corpo e nell’atteggiamento delle persone che possono anticipare situazioni di aggressività. Un argomento che ha coinvolto molto i ragazzi, dimostrando come le arti marziali possano essere anche uno strumento educativo per comprendere meglio la realtà e prevenire i conflitti. Le spiegazioni teoriche sono state accompagnate da dimostrazioni pratiche e momenti di confronto diretto con gli studenti, che hanno partecipato con attenzione e curiosità. Al termine dell’ultimo incontro è arrivato anche un momento inatteso: gli studenti hanno salutato il maestro e il suo gruppo, l’Aula Magna si è riempita di applausi, fischi di entusiasmo e richiami dei ragazzi: un segnale spontaneo di apprezzamento per l’esperienza vissuta, tra applausi ed entusiasmo che hanno riempito l’Aula Magna. Alla luce del grande successo dell’iniziativa è stata avanzata la proposta di proseguire l’esperienza con nuovi incontri dedicati anche alle classi quarte, oltre alla possibilità per gli studenti interessati di visitare direttamente il Dojo Vento d’Oriente per conoscere più da vicino la disciplina del Karate Antico di Okinawa. Il maestro Calamai ha commentato: “Quando i ragazzi ascoltano e reagiscono con entusiasmo significa che qualcosa è arrivato davvero. E questo, per chi insegna, è il risultato più importante”.

