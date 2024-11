Il lato Artistico del Liceo Cecioni: “Un museo tra le aule grazie a prof e studenti”

Cliccate sul bottone celeste sopra al titolo per aprire la gallery, ringraziamo il dirigente scolastico e i prof (da sinistra): Alessandra Papi, Enrico Bertelli, Claudia Viacava, Chiara Martelli, Cristina Mannari, Mina Risecchi, Giulia Persico, Michael Rotondi

Il dirigente scolastico Rino Bucci: "Lanciando il cuore oltre ostacolo ogni anno corpo docente e classi dell'indirizzo Artistico realizzano questi bellissimi affreschi". Ogni piano una tematica: al primo piano natura morta ispirata alla Pop art, Keith Haring e grandi città; al secondo animazione e fumetti; al terzo Mirò; al quarto Banksy e Tim Burton. Mentre nelle scale interne stili e soggetti vicini alla sensibilità di ciascun studente e studentessa

Ha riscosso un incredibile successo il post Facebook (più di 1.1k di like) dedicato ai murales al Liceo Cecioni e così abbiamo approfondito l’argomento con il dirigente scolastico Rino Bucci, che ringraziamo per la disponibilità, e scattando nuove foto pubblicate in una galleria fotografica. “Parliamo di un vero e proprio museo tra le aule realizzato da corpo docente e classi dell’Artistico lanciando il cuore oltre ostacolo. Tutti e quattro i piani sono affrescati, in particolare il terzo e quarto piano, ma anche la rampa di scale, ed è un piacere anche personale percorrere questi corridoi”. Il Cecioni entro la fine dell’anno scolastico realizzerà l’iniziativa Atelier Cecioni che permetterà nel corso di una giornata aperta di acquistare su offerta libera le opere grafiche, scultoree e pittoriche degli studenti. “Il ricavato – spiega Bucci – verrà impiegato per l’acquisto di nuovo materiale pittorico”. Inoltre a ridosso di Santa Giulia, quindi appuntamento al 2025, il Cecioni apre di notte alla cittadinanza in occasione del festival della creatività. Un’occasione imperdibile per visitare il museo tra le aule. Al primo piano troverete la natura morta ispirata alla Pop art, le opere dell’artista Keith Haring e 4 pannelli dedicati alle grandi città; il secondo piano è dedicato all’animazione e fumetti; il terzo piano a Mirò principalmente; il quarto e ultimo piano principalmente a Banksy e al cinema del regista Tim Burton; mentre nelle scale interne della scuola è stata data libertà di espressione e quindi sono presenti stili e soggetti vicini alla sensibilità di ciascun studente e studentessa.

