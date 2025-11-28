Il Liceo Cecioni ospita una tappa delle celebrazioni di Pietro Leopoldo

Il coinvolgimento del Liceo Cecioni rappresenta uno degli elementi distintivi del progetto, che punta a far diventare gli studenti veri protagonisti di un itinerario di conoscenza storica e di educazione civica

Lunedì 1 dicembre 2025, alle ore 11.10, l’Aula Magna del Liceo Cecioni ospiterà la conferenza del professor Lorenzo Benedetti, appuntamento inserito nel progetto “Celebrazioni dei 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo”, promosso dagli Amici dei Musei e dei Monumenti Livornesi e finanziato dalla Regione Toscana, che ha selezionato l’iniziativa al quinto posto su 173 proposte. Il percorso, avviato a giugno e in corso fino a dicembre 2025, si propone di valorizzare la figura del granduca illuminato e di approfondire il suo ruolo nell’evoluzione urbanistica, architettonica e culturale della città, in un dialogo continuo con la cittadinanza. Il coinvolgimento del Liceo Cecioni rappresenta uno degli elementi distintivi del progetto, che punta a far diventare gli studenti veri protagonisti di un itinerario di conoscenza storica e di educazione civica. Gli alunni stanno partecipando a conferenze tematiche, visite guidate dedicate ai monumenti lorenesi e momenti di approfondimento condotti da studiosi ed esperti. Parallelamente, stanno realizzando tavole grafiche che interpretano i luoghi cittadini legati a Pietro Leopoldo, lavori che saranno presentati e premiati nella fase finale del progetto.

La conferenza del professor Benedetti, dal titolo “Livorno: un laboratorio per le riforme nella Toscana di Pietro Leopoldo”, approfondirà la capacità della città di diventare banco di prova delle politiche più innovative del granduca. “Livorno – spiega Benedetti – fu realmente un laboratorio per molte iniziative: dalle sepolture fuori dalle chiese alla riorganizzazione parrocchiale sostenuta dal proposto Antonino Baldovinetti. La portata di queste riforme dimostra quanto moderno e lungimirante fosse l’operato del sovrano”. Il progetto rappresenta anche per il Liceo Cecioni un’occasione per rafforzare il proprio impegno nella formazione di cittadini consapevoli e attivi, capaci di riconoscere il valore storico del territorio e restituirlo attraverso linguaggi creativi e riflessioni critiche.

