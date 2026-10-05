Il Liceo Cecioni tra i protagonisti del Premio Cappiello

Al Teatro 4 Mori una giornata dedicata alla Cultura e in particolare all’Arte Grafica, nel ricordo e nell’omaggio a Leonetto Cappiello e ad altri maestri dell’arte come Giovanni March, Maurizio Bini, Renato Casaro e le “Collezioni Salce” di Treviso

Il 3 ottobre, alle ore 15, si è aperto il sipario del Teatro-Cinema 4 Mori di Livorno. Sono scorse sullo schermo le meraviglie nate dal pennello di Leonetto Cappiello, con in primo piano la figura di Claudio Monteleone, che interpreta il soggetto e la sua fuga verso Parigi, capitale della cultura artistica di quel momento, inseguendo il sogno di un artista e di un geniale grafico pubblicitario della Belle Époque. A seguire, il presidente dell’Associazione Leonetto Cappiello International Center for Arts (LCICA), Simone Nannipieri, ha proposto una nuvola di parole: “Genio, Immagini, Creatività, Tecnica, Determinazione, Livornesità”, che a tratti delineano la figura dell’artista protagonista di questa giornata. Due immagini esplicative hanno fatto comprendere come questo pittore sia stato tanto delicato nel dipingere la sua famiglia nel 1909, quanto innovativo e prorompente nelle sue Affiche, in un momento storico significativo per la promozione industriale e commerciale. Sono saliti sul palco vari rappresentanti delle autorità che, in qualche modo, ruotano attorno alla figura di Leonetto Cappiello, in ordine di apparizione: Eleonora Agostinelli, vicepresidente della Provincia di Livorno; Rocco Garufo, assessore al Turismo del Comune di Livorno; Pierre Cappiello, nipote dell’artista; Eleonora Pasqualin, direttrice del Museo Nazionale “Collezione Salce” di Treviso; Luigi Viani, direttore della Fondazione Giacomo Puccini; Michele Pierleoni, presidente del Gruppo Labronico; la ex classe IV del Liceo F. Cecioni, indirizzo Architettura e Ambiente, con Giulia Persico, docente del Liceo F. Cecioni, Architetto; Sergio Bini, architetto e figlio del rinomato pittore, con Riccardo Ruberti, docente del Liceo F. Cecioni e pittore, in omaggio a Maurizio Bini, grande pittore ed ex docente del Liceo F. Cecioni. Infine, sono stati consegnati i premi di riconoscimento ai lavori grafici realizzati dagli studenti delle scuole cittadine, nazionali ed extranazionali partecipanti, dalle Accademie e dagli artisti indipendenti, oltre agli omaggi ai grandi dell’arte grafica, come il premio speciale “Nuovi Linguaggi”, intitolato a Renato Casaro. Per gli studenti delle scuole superiori è arrivato un doppio premio alla studentessa Milla Sorge, della classe III del Liceo Cecioni, indirizzo Artistico, che, nonostante non abbia ancora compiuto sedici anni, si è già aggiudicata, oltre al Premio Ciampi, una borsa di studio indetta dall’Accademia di Design & Comunicazione Cappiello di Firenze, rappresentata da Eleonora Sassoli, docente e architetto presso questo Istituto.

Sono stati inoltre consegnati i seguenti riconoscimenti:

studenti delle Accademie: Mohammed Alqudah;

artisti indipendenti: Elisa Biagiotti;

premio speciale “Commercio di vicinato”: Gabriella Maria Coppetti;

borsa di studio della Fondazione D’Arte Trossi-Uberti, rappresentata da Angie De Santi Simonini: Zoe Domenichini.

Un’ultima nota di rilievo va alle studentesse promotrici del progetto “Ri-Generazione Città Giovane”, che hanno esposto i progetti della classe finalizzati alla riqualificazione di un “non-luogo”, individuando la possibilità di trasformarlo in “un’oasi di colore sullo stile di Cappiello”. Non solo una facciata, ma tutta una piazza.

Un progetto in ottica di educazione civica, formazione scuola-lavoro e pienamente affine alle discipline del loro percorso di studi di Architettura e Ambiente presso il Liceo F. Cecioni di Livorno, a dimostrazione che la didattica non si limita alla trasmissione di contenuti sui banchi di scuola, ma diventa orientativa a tutto tondo, promuovendo le competenze di cittadinanza attiva e portando avanti eventi culturali per la gloria artistica e, semmai, turistica della città in cui vivono. Dobbiamo ringraziare Cappiello, che ha esportato la propria “livornesità” nel mondo. Proprio nell’ottica dell’apertura culturale, lo stesso Simone Nannipieri ha prospettato le prossime possibilità grafiche in collaborazione con Intercultura, a dimostrazione che la formazione non è statica, ma molto dinamica. Pertanto, si ringrazia per l’iniziativa Simone Nannipieri, con il quale il nostro Liceo Artistico collabora da un triennio, per le incisive parole spese da Pierre Cappiello rivolte ai nostri studenti e alle nostre studentesse e a tutti coloro che hanno riconosciuto il valore artistico di questi giovani.

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