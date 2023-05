(1) Allegati (1) LE FOTO DELLA GIORNATA

Il Liceo Classico premia le migliori poesie delle scuole medie: le premiazioni

Terminata la consegna dei premi agli undici classificati, si è provveduto a chiamare i docenti che non avevano avuto fra i propri alunni dei vincitori per la consegna degli attestati personali di ringraziamento, gli attestati di partecipazione dei propri alunni e il Quaderno

Preceduta da una applaudita esibizione di alcune allieve del Liceo Coreutico, assistite dalla professoressa Livia Bettinelli, sul prato antistante la Sede del Museo Provinciale di Storia le Mediterraneo, si è svolta nell’Auditorium “G. Kutufà” la cerimonia di premiazione dei vincitori del VI concorso di poesia per gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado di Livorno, Collesalvetti e Isola di Capraia, indetto dall’ISIS Niccolini Palli con la collaborazione dell’Associazione Pro Liceo Classico di Livorno “Professoressa Anna Aurili” (clicca sulla clip sopra il titolo per consultare le immagini della giornata).

Nella sala stracolma, presenti un centinaio di studenti (dei 265 autori di poesie), parecchi accompagnati dai genitori, e 19 dei 21 docenti che nelle 31 classi partecipanti hanno orientato e coordinato gli allievi, facenti parte di 11 scuole medie, oltre a invitati, la professoressa Teresa Cini, dirigente del Niccolini Palli, ha aperto le procedure, passando quindi il microfono alla Dr.ssa Tiziana Rapisarda, delegata dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale Dr. Andrea Simonetti, la quale si è complimentata per la vocazione dimostrata da tanti studenti per la poesia. Ha preso successivamente la parola il presidente dell’Associazione Pro Liceo Classico Livorno, dottr Gianfranco Porrà, che ha ringraziato oltre al Niccolini Palli tutti i presenti, i loro insegnanti, il Comune di Livorno per il patrocinio e la Provincia per la concessione in uso gratuito dell’Auditorium, ponendo l’accento sulla media davvero buona qualità delle poesie e sottolineando come in molte di queste oltre all’emozione per la bellezza della natura vi siano anche accenni tristi al degrado e al dissesto ecologico.

Ha preso quindi la parola la professoressa Paola Luperi, coordinatrice della giuria, la quale ha innanzitutto sottolineato l’impegno degli studenti universitari dell’Associazione (Maria Chiara Bartalucci, Irene Chioni, Giorgio Lucarelli, Laura Marchisio), oltre alla professoressa Rachele Rossi, per la registrazione, elaborazione e selezione delle poesie, e quello delle Prof.sse Cristiana Chiti e Elisabetta Porta, dell’ISIS Niccolini Palli, per una valutazione – molto difficile per la qualità e il buon valore medio delle opere presentate – delle tante poesie pervenute.

Nel riferire che un certo numero di poesie hanno privilegiato l’aspetto del dissesto ecologico, “andando così fuori tema”, la professoressa Luperi ha comunicato che la giuria ha anche deciso di premiarne una, davvero notevole per atmosfera poetica: quella di Federico Bragagni (1-F del Mazzini/Ex Gamerra), intitolata “Un regalo poco apprezzato”, che viene letta e corredata del giudizio della Giuria.

Al ragazzo, accompagnato dalla professoressa Michela Diana, viene conferito il premio “Menzione speciale”, consistente in un attestato, in un buono acquisto, in una copia del Quaderno stampato con tutte le poesie finaliste e i nomi di tutti i partecipanti, e infine una pubblicazione donata dalla Fondazione Livorno: una raccolta di fotografie “Luci di Livorno”, opera del grande fotografo George Tatge. Alla professoressa Diana un attestato di riconoscenza per il lavoro svolto in favore dei propri alunni, gli attestati per i propri alunni partecipanti e altrettante copie del Quaderno.

Segue la premiazione per tutti gli altri dieci vincitori, dal decimo al primo. A tutti viene conferito l’attestato di vincita, un buono acquisto di libri o di cancelleria, il Quaderno che contiene tutti i dati del concorso e il volume di fotografie di Tatge. Al docente che accompagna il premiato l’attestato di merito e riconoscenza, un Quaderno, ed altresì una busta contenente gli attestati di partecipazione ed i Quaderni per tutti gli alunni delle loro classi che hanno presentato poesie.

Nell’ordine sono sati premiati: Arianna Pastifieri (“Disincanto”), 3-H della Mazzini/Ex Gamerra, 6^ ex equo, accompagnata dalla professoressa Sabina Ferrari; Beatrice Morini ((“Piccola”), 6^ ex aequo, 3-H della Carducci/ E.Costa, accompagnata dalla professoressa Maria Altiero; Ania Morella (“Le nuvole”), 6^ ex aequo , 2-E della Mazzini/Mazzini, accompagnata dalla professoressa Anna Lisa Volpe ; Vittoria Dalpero (“Lago d’argento”), 6^ ex equo, 1-C della Borsi/Benci, accompagnata dalla Prof.ssa Cristina Tamberi; Sofia Cocchini (“Magia da svelare”), 6^ ex aequo, 1-H della Carducci/E.Costa, accompagnata dalla professoressa Sara Pellegrini; Giorgio Baroncini (“La bellezza della vita”), 5^ classif., 3-A del MIcali/Marradi, accompagnato dalla professoressa Giorgia Bacci, essendo assente il proprio docente Prof. Roberto Guidobaldi; Maria Mulas (“Il Delfino”), 4° classif., 2-A dell’Ist, S, Spirito , accompagnata dal professor Dario Dini; Alessia Maria Vrancianu (“Adoro la mia piccola natura”), 3^ classif. , 3-A del MIcali/Nolli Capraia, accompagnata dalla professoressa Rachele Paperini; Anna Tedeschi (“La Terra”), 2^ classif., 1-A del MIcali/Marradi, accompagnata dalla professoressa Giorgia Bacci; Alysia Bendinelli (“Un pot-pourri di emozioni”), 1^ classif., 1-F del Mazzini/Ex Gamerra , accompagnata dalla professoressa Michela Diana.

Terminata la consegna dei premi agli undici classificati, si è provveduto a chiamare i docenti che non avevano avuto fra i propri alunni dei vincitori per la consegna degli attestati personali di ringraziamento, gli attestati di partecipazione dei propri alunni e il Quaderno. Nell’ordine: professoressa Simona Bardi (MIcali/Marradi), Eleonora Bernardini (Benci/Borsi), Rosella Federigi (Micali/Tesei), Grazia Ghezzani (Micali/Marradi), Paolo Inglese (Minerva-Benedettini/Marchesi di Stagno), che ha preso in cosegna anche quanto destinato al collega Prof. Eugenio Vaccaro, Sabina Meini (Micali/Tesei), Francesco Naldi (Micali/ Tesei), Valerio Panza (De Amicis/Pazzini), Chiara Sosio (Carducci(E.Costa) e Silvia Tegner (Benci/Borsi).

La cerimonia è stata conclusa con una applaudita esibizione degli studenti del Liceo Musicale, che in ensemble di corni ed assistiti dalla professoressa Loreta Ferri hanno eseguito una composizione del Rinascimento.

Condividi: