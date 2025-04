Il Liceo Coreutico Niccolini Palli celebra la Giornata internazionale della danza

Foto di Paolo Bonciani inviate dalla scuola nel comunicato stampa

Anche quest’anno, come da tradizione, il Liceo Coreutico “Niccolini Palli” celebra la Giornata Internazionale della Danza. Il 29 aprile gli alunni e le alunne di tutte le classi del liceo si esibiranno in coreografie di danza classica e contemporanea seguiti dalle loro docenti. Le esibizioni inizieranno alle ore 10.00 nello spazio antistante il Teatro Goldoni per poi proseguire all’interno della Goldonetta. Ospite d’eccezione di questa edizione sarà la coreografa Daniela Maccari, prima ballerina e coreografa, assistente dell’artista Lindsay Kemp. Dopo aver condotto un laboratorio con le classi quarte e quinte, Maccari presenterà un estratto di “Sospiri di Balera”, creazione di Lindsay Kemp, coreografie e collaborazione alla regia Daniela Maccari. Tra il pubblico saranno presenti anche i bambini e le bambine delle scuole “Benci”, con cui l’Istituto “Niccolini-Palli” ha istituito una Rete di scopo, a testimonianza dell’impegno nel promuovere la cultura coreutica sin dalla scuola primaria. All’evento sarà presente anche la Dirigente scolastica, Dott.ssa Teresa Cini, da sempre attenta a valorizzare il talento e la creatività degli studenti e delle studentesse, nonché a sostenere le proposte del corpo docente.

