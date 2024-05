Il Liceo Enriques brilla ai campionati studenteschi di Giochi Logici

L'evento ha coinvolto migliaia di studenti in tutta Italia e il Liceo Enriques ha partecipato con ben 150 studenti, di cui 36 in finale. Giacomo Lucetti campione italiano categoria Gara Individuale Triennio. Tutti i nomi. La scuola: "Grazie a tutti per aver tenuto alto il nome del Liceo Enriques tra le scuole italiane"

Il 18 maggio a Modena si sono tenute le finali nazionali dell’11° Campionato Studentesco di Giochi Logici, dove 36 studenti del Liceo Enriques hanno brillato grazie ai loro risultati eccezionali nelle qualificazioni nazionali. Questo evento ha segnato la conclusione di un percorso iniziato a ottobre e promosso dall’associazione “Tetrapyramis”, che mira a diffondere la cultura dei giochi logici nelle scuole italiane. Il progetto ha coinvolto migliaia di studenti in tutta Italia, e il Liceo Enriques ha partecipato con ben 150 studenti, impegnati in competizioni individuali e a squadre. Le gare, tra cui “Campo minato”, “Grattacieli” e “Alberi”, hanno messo alla prova le capacità logiche e creative degli studenti. I risultati ottenuti hanno permesso a molti di loro di accedere alle finali nazionali di Modena. In un’atmosfera di grande entusiasmo, molti dei nostri studenti sono stati premiati per i loro eccezionali risultati:

Per la GARA INDIVIDUALE TRIENNIO:

· GIACOMO LUCETTI: 1° classificato (ex-aequo) e quindi CAMPIONE ITALIANO;

· ENRICO MORONI: 3° classificato;

Per la GARA INDIVIDUALE BIENNIO:

· MICHELE FELICETTI: 5° classificato;

Per la GARA A SQUADRE TRIENNIO:

· FILIPPO BENVENUTI, ETTORE FABIANI, LORENZO FANTOZZI, GIACOMO LUCETTI: 2° classificati con la loro squadra MULTI LOG1-4;

· ANNA DI FALCO, MARCO MADERA, MARCO PRATELLESI, DANIELE SANTUCCI: 5° classificati con la loro squadra BOEBBOMBA;

Siamo estremamente orgogliosi dei nostri studenti, che hanno raggiunto questi traguardi con impegno, dedizione e tanto divertimento. Molti studenti del triennio, formati preliminarmente dai docenti prof.ssa Cecilia Imparato, prof. Federico Manzi e prof.ssa Elisa Simonetti, hanno svolto il ruolo di tutor per gli studenti del biennio, culminando le loro attività con le gare di selezione di marzo. La giornata si è conclusa in un’atmosfera di calore e spirito di squadra, tra abbracci, complimenti e cori dedicati alla nostra scuola. Un ringraziamento particolare va agli studenti che terminano quest’anno il loro percorso al liceo e lasciano un’eredità preziosa ai più giovani. “I nostri complimenti – spiega la scuola – vanno a tutti gli studenti, sia partecipanti che tutor, da parte dei docenti coinvolti, del Dirigente e di tutto il personale scolastico. Grazie a tutti per aver tenuto alto il nome del Liceo Enriques tra le scuole italiane! Il vostro successo dimostra che lo studio può essere non solo un’occasione di crescita personale, ma anche un’esperienza divertente e sorprendente. Continuate a impegnarvi e scoprirete che con passione e dedizione i risultati saranno sempre all’altezza dei vostri sogni”.

