Il Liceo Enriques nuovamente finalista ai Comix Games

Tornano a Torino intenzionati a conquistare il podio dopo la partecipazione dello scorso anno. Sono gli studenti del Liceo Scientifico Federigo Enriques di Livorno che si sono nuovamente guadagnati un posto alla finalissima dei Comix Games, il concorso nazionale di ludolinguistica organizzato da Comix (Franco Cosimo Panini Editore) in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino e [email protected], con la partecipazione di Museo Egizio, Mondadori E Bper Banca. Lunedì 22 maggio, al Lingotto, gli studenti di Livorno cercheranno di aggiudicarsi il titolo di campioni nazionali dei Comix Games 2023, strappandolo alle altre squadre finaliste provenienti da tutta Italia.

Da gennaio si sono cimentati on line in giochi di parole inviando migliaia di contributi. Fra tutti i partecipanti al concorso, una giuria di esperti ha selezionato i migliori che, sbaragliando la concorrenza, si sono conquistati un posto in finale. Lunedì 22 maggio a partire dalle ore 14 e fino alle ore 16, nella Sala Azzurra del Pad 3, al Salone Internazionale del Libro di Torino si svolgerà l’atto conclusivo della maratona linguistica denominata Comix Games: una grande festa che riunirà al Lingotto gli studenti d’Italia da Nord a Sud e a cui parteciperanno anche i giovani del Liceo Scientifico Federigo Enriques di Livorno.

Per conquistare il titolo di campioni nazionali dei Comix Games i ragazzi livornesi dovranno sconfiggere a suon tautogrammi, acrostici e canzoni live a tema “Attraverso lo specchio” (tema del Salone 2023) le altre squadre in gara. Gli studenti dell’Enriques dovranno vedersela con i ragazzi dei licei Ferraris di Torino ed Enrico Fermi di Policoro (MT) e con quelli dell’Istituto Superiore Fabio Besta di Orte (VT). Per la sezione medie gareggeranno le Scuole Medie Faà di Bruno di Torino, Alfieri di Spinetta Marengo (AL), Giovanni XXIII di San Ferdinando di Puglia (BAT) e Moscati di Pontecagnano Faiano (SA). In giuria siederanno Angelo Melone, giornalista di Repubblica, Teresa Panini di Franco Cosimo Panini Editore, Franco Barbolini, coordinatore editoriale di Comix e Francesco Morgando, autore Feltrinelli.

