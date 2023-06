Il Liceo Linguistico Cecioni ai 4 Mori per l’ultimo tè letterario in lingua inglese

Lunedì 29 maggio al Cinema 4 Mori le classi quinte del Liceo Linguistico Cecioni hanno condiviso con la comunità livornese il progetto “The Cream tea and oldbooks debating society” che ha visto nel corso dell’anno scolastico le classi del triennio “Linguistico” dibattere in inglese di “letteratura e vita”. La prof.ssa Cristina Licco ha tenuto il discorso di apertura e portato i saluti della DS dott.ssa Manuela Mariani impossibilitata a partecipare per via di impegni istituzionali. La vicepreside si è congratulata con i ragazzi e con i docenti del dipartimento di inglese per aver portato studentesse e studenti a confrontarsi e a condividere il proprio lavoro con la comunità. Ha inoltre ringraziato la Direttrice del Teatro 4 Mori, Serena Cassarri, per aver ospitato a più riprese i ragazzi che dal mese di gennaio si sono incontrati regolarmente al cinema per vedere film in versione originale. e dibattere.

La prof.ssa Cecilia Paladini, da anni “madrina” del progetto, ha presentato il film “The Banshees of Inisherin” (Gli Spiriti dell’Isola) di Martin McDonagh, riconducendolo a quelli che sono stati i temi del Cream Tea di quest’anno: la Solidarietà, il Trauma, l’Amore Molesto, la Figura Paterna affrontati attraverso testi di W.S. Maugham, H. Lee, R. Kaur, I. McEwan, D, Lessing, FS Fitzgerald, P. McGrath tra gli altri. Gli “host” del pomeriggio culturale Marta Ruggeri, Elisa Zurru (VALL), Sara Capponi, Gaia Noseda (VBLL), Giulia Eyisi e Kiara Tachi (VCLL), hanno espresso il proprio orgoglio per essere diventate avide consumatrici di testi integrali in lingua straniera e hanno ricordato che oltre a chi presenta, conduce e partecipa al dibattito c’è anche chi si occupa degli aspetti tecnici (proiezione di slide, musiche, organizzazione di tempi e spazi, redazione delle locandine relative agli eventi). Rebecca Filoni (VBLL) è un esempio di come partecipare al progetto significhi anche sviluppare competenze nell’organizzazione di eventi. La prof.ssa Claudia Tirendi, ideatrice e referente del progetto, ha spiegato che il “Cream Tea” coinvolge studenti e docenti interessati di tutti e cinque i licei e nasce dalla volontà di rendere i ragazzi consapevoli dell’approccio “olistico” allo studio, così come richiesto dall’Esame di Stato. Da anni il Cream Tea prevede una serie di tè letterari in lingua inglese che si svolgono all’interno del Liceo Cecioni nel periodo gennaio-maggio. Per l’ultimo incontro si è invece sempre utilizzato un luogo esterno, per poter dare ai ragazzi l’opportunità di condividere il loro percorso anche con una parte di comunità al di fuori della scuola. Quest’anno si è deciso di aggiungere il cinema alla letteratura, nell’auspicio che le sale della città di Livorno tornino a proporre con regolarità film in lingua originale ad una cittadinanza sempre più multiculturale e curiosa. Il progetto è curato dal Dipartimento di Inglese del Liceo Cecioni e coinvolge studenti delle classi IV e V del Liceo Linguistico, ma anche dei Licei Scientifico, Artistico e delle Scienze Umane, con la collaborazione di ex alunni che tornano a condividere passione e competenze nella scuola che li ha formati (e che erano numerosi ed emozionati al cinema!). Attraverso il dibattito i ragazzi esprimono i propri originali punti di vista purché legittimati da un pensiero logico supportato da approfondimento e riflessione. Va sottolineata l’ambizione del Cream Tea di valorizzare le quattro lingue straniere studiate al Liceo Linguistico Cecioni e le lingue di appartenenza di tutti i ragazzi nonché di dare spazio all’espressione delle loro competenze nell’ambito di attività cui essi si dedicano con passione durante o dopo la scuola quali la musica, le arti pittoriche, la danza e la recitazione. Il progetto Cream Tea è valido ai fini dei PCTO. Dopo il cinema e il dibattito ragazzi e professori si sono fermati per un ricco aperitivo al bar del primo piano dei 4 Mori. A questo proposito la prof.ssa Tirendi ringrazia a nome di tutto il Liceo Serena Cassari e i gestori del Bar dei 4 Mori per la splendida ospitalità. Non possono mancare infine i ringraziamenti alle docenti di inglese: Clare Avison, Francesca De Cesare, Sofia Dell’Accia, Lorella Ferri, Francesca Figaro e Michela Grassi, coinvolte nel progetto, per la loro dedizione e il loro lavoro.

