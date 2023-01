Il Liceo Niccolini Palli celebra la sua prima Notte dei Licei

Il 13 gennaio, dalle ore 18.00 alle ore 23.00, l’Istituto, polo del sapere umanistico, si apre alla città con una serie di attività dedicate ai cinque indirizzi liceali. Per ulteriori informazioni scrivere a: [email protected] e/o [email protected]

Aria di festa al Liceo Niccolini Palli. Per la prima volta, il 13 gennaio 2023, dalle ore 18.00 alle ore 23.00, l’Istituto, polo del sapere umanistico, si apre alla città con una serie di attività dedicate ai cinque indirizzi liceali (il programma). Nella prima parte della serata (18:00-19:30), nell’atrio della sede di Via Rossi, alcuni studiosi e rappresentanti delle istituzioni dialogheranno sul tema “Le sfide attuali per i saperi umanistici”. Il dialogo sarà guidato da alcuni studenti e da alcune studentesse, che svolgeranno il ruolo di moderatori nei confronti degli ospiti e del pubblico.

A seguire, nei diversi piani dell’edificio di Via Rossi, saranno organizzati numerosi laboratori collegati alle varie discipline (19:30-21:30): dal teatro greco antico all’archeologia, dall’analisi della comunicazione alla ricostruzione di procedimenti giudiziari e investigativi, dalla pratica della danza alla produzione di brani musicali, dai giochi matematici alla espressività teatrale e molto altro ancora (vd. locandina). In chiusura (21:30-23:00), saranno sviluppate attività ricreative a cura di studenti e studentesse. Oltre agli Open day e ai Laboratori di Orientamento permanente, con questo evento la scuola intende rafforzare ulteriormente le proprie attività di dialogo con la comunità cittadina, facendosi conoscere in modo nuovo, più dinamico e coinvolgente. D’altro canto, riteniamo che una giusta scelta del percorso di istruzione superiore si debba fondare sulla miglior conoscenza possibile dell’istituto e delle persone che lo animano: dunque, quale occasione migliore di questa? Per ulteriori informazioni scrivere a: [email protected] e/o [email protected]

