Il Liceo Niccolini Palli ha iniziato il percorso per diventare presidio di Libera

Il Liceo ha avviato formalmente il procedimento di formazione mirato alla costituzione del presidio scolastico di Libera

In una giornata speciale di impegno civile, l’IIS Niccolini Palli ha celebrato il 21 marzo 2025 iniziando formalmente il procedimento di formazione mirato alla costituzione del presidio scolastico di Libera, l’associazione che da anni promuove la cultura della legalità. L’iniziativa ha visto la partecipazione di giovani e operatori dell’Associazione Libera contro le mafie in un contesto di riflessione e commemorazione delle vittime innocenti delle mafie. La mattina è iniziata alle 8,20 con il ritrovo in Aula Magna, dove sono intervenuti la dirigente scolastica e l’assessore alle politiche giovanili, Michele Magnani, che ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per sensibilizzare i giovani sulla lotta alle mafie e sui temi della cittadinanza attiva. A seguire, si sono susseguiti gli interventi dei docenti e delle docenti di diritto, che hanno approfondito il ruolo della legalità all’interno della scuola e nel contesto sociale. Il momento clou della giornata si è svolto alle 10 nel giardino di via Rossi dove gli studenti hanno letto i nomi delle vittime delle mafie in una toccante orazione civile. Le letture, che hanno coinvolto profondamente i presenti, hanno ripercorso oltre 150 anni di lotte e sacrifici. Un altro momento significativo si è svolto alle 11.00 con l’intervento dell’Associazione Carlo La Catena, che ha parlato dell’importanza di non lasciare soli coloro che si trovano a vivere sotto il peso della criminalità organizzata, ma di sostenerli nella loro lotta per la giustizia. La giornata si è conclusa alle 11.30 con un laboratorio di teatro in biblioteca, che ha offerto agli studenti l’opportunità di esprimere, attraverso la scena, emozioni e riflessioni sull’impegno civile e sulla legalità. Per la scuola poter diventare un presidio di Libera significa, innanzitutto, farsi promotore di una cultura di legalità e cittadinanza attiva. Un impegno che non si esaurisce in una giornata ma che deve diventare un punto fermo della quotidianità scolastica e della vita nel territorio. Una sfida che la scuola ha accettato con determinazione.

Condividi:

Riproduzione riservata ©