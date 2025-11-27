Il Lions Club Livorno Host presenta il Premio Studio al Vespucci Colombo
Il concorso mette in palio un viaggio completamente sovvenzionato per partecipare a uno dei campi scuola Lions
Il Lions Club Livorno Host, rappresentato dalla Presidente Avv. Stefania Pesce, insieme al Segretario Marco Rossi e alla Leo Advisor Patrizio Bambacioni, ha incontrato gli studenti dell’Istituto Vespucci di Livorno per presentare un nuovo e significativo premio studio dedicato ai giovani. L’iniziativa, accolta con entusiasmo dagli studenti, prevede la realizzazione di un elaborato sul tema del lionismo e del ruolo dei Lions nella società contemporanea. Attraverso questo lavoro, i ragazzi avranno l’opportunità di approfondire i valori che caratterizzano l’associazione — servizio, solidarietà, cittadinanza attiva — e di confrontarsi con il loro significato nella vita quotidiana. Il concorso mette in palio un viaggio completamente sovvenzionato per partecipare a uno dei campi scuola Lions, esperienze internazionali ad alto valore formativo, pensate per favorire crescita personale, scambio culturale e sviluppo di competenze trasversali. Con questa iniziativa, il Lions Club Livorno Host conferma il proprio impegno a sostegno delle nuove generazioni e della scuola, promuovendo percorsi educativi che valorizzano responsabilità, consapevolezza e partecipazione attiva alla comunità.
Riproduzione riservata ©
