Il mondo che vorrei, premiati i 10 vincitori del concorso di poesia

Curato dall’Associazione Pro Liceo Classico “Prof.ssa Anna Aurili” in collaborazione con l’Istituto Comprensivo De Amicis, il concorso ha visto la partecipazione di un totale di 164 alunni di cinque scuole medie. Ai vincitori sono state consegnate borse di studio intitolate al presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi. Presente alla cerimonia il figlio Claudio: "La ricchezza di contenuti posseduta da questi ragazzi fa ben sperare"

di Martina Romeo

Venerdì 28 marzo, nella palestra dell’I.C. De Amicis, si è tenuta la premiazione dei dieci vincitori del concorso di poesia “Il mondo che vorrei” rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Livorno, Collesalvetti e Capraia. Curato dall’Associazione Pro Liceo Classico di Livorno “Prof.ssa Anna Aurili”, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “De Amicis”, il concorso ha visto la partecipazione di un totale di 164 alunni di cinque scuole medie di Livorno autori di scritti ispirati al tema del concorso. Durante la cerimonia di venerdì sono stati premiati i primi dieci classificati: Ottavia Bertini, Giovanni Schembari, Giorgio Della Valle, Martina Morana, Zapana Quispe Lucero De Los Angeles, Taila Signorino, Joshua Andres Bassano, Andrea Marcaccini, Chiara Voliani e Irene Cailli. A questi ultimi sono state consegnate borse di studio intitolate al presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi, il cui figlio Claudio era presente alla cerimonia. “Esprimo la mia gratitudine a chi, da tutti questi anni, segue la manifestazione. Sono rimasto particolarmente colpito – ha tenuto a sottolineare Claudio Ciampi – non solo dai primi dieci, ma da tutti i partecipanti. La ricchezza di contenuti posseduta da questi ragazzi fa ben sperare”. A tutti gli altri partecipanti e ai loro insegnanti sono stati invece consegnati rispettivamente un attestato di partecipazione e uno di ringraziamento. “Non è stato facile scegliere i primi dieci su circa centosessanta. I ragazzi, che dovevano seguire la traccia e dare un titolo alla propria opera ci hanno colpito – è intervenuta all’evento la prof.ssa Paola Luperi, coordinatrice della Giuria e ideatrice del concorso di poesia – Molti di loro sono andati al di fuori delle classiche risposte, ma hanno intuito che la pace non si costruisce solo tramite negoziazioni o simili, ma anche nella vita di tutti i giorni, ovunque si possa intervenire per evitare fenomeni come la disgregazione, il bullismo, le violenze verso le donne. La maggior attenzione però, come spesso quando si tratta della guerra, è stata rivolta ai bambini”. Dopo la lettura di ciascuna poesia vincitrice, eseguita da Annalisa Bove, la professoressa Luperi e gli altri componenti della giuria (Maria Chiara Bartalucci, Luca Fava ed Edoardo Lucarelli) hanno descritto a ciascun vincitore la motivazione della scelta. Il presidente dell’Associazione “Aurili”, Gianfranco Porrà, ha poi concluso: “Vorrei ringraziare il Comune di Livorno, che con il suo patrocinio ha reso tutto questo possibile. Siamo felici che il tema ‘il mondo che vorrei’ sia stato così tanto apprezzato dai concorrenti. Vorrei anche ringraziare l’istituto De Amicis, che ha coordinato il tutto e la giuria per il lavoro svolto. Ne sono davvero fiero”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©