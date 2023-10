Il Niccolini Palli inaugura l’anno scolastico con una giornata dedicata ad Angelica Palli

Venerdì 20 ottobre dalle 9.30 saranno tanti i momenti celebrativi dedicati alla scrittrice livornese. Prevista inoltre l'inaugurazione della chiostra interna dell'istituto. Sarà possibile seguire tutta la giornata attraverso una diretta sulla pagina Fb della scuola. La dirigente Teresa Cini: "Un’iniziativa di interesse cittadino"

di Giulia Bellaveglia

“Prole eletta dal ciel, Saffo Novella” scriveva Alessandro Manzoni nella sua poesia intitolata, e dedicata, alla celebre scrittrice livornese Angelica Palli. Una figura che l’omonimo Liceo Niccolini Palli ha scelto di celebrare, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2023/2024, attraverso l’evento “Giornata di studi dedicata ad Angelica Palli” previsto per venerdì 20 ottobre (clicca qui per leggere il programma completo). “Un’iniziativa di ampio respiro – spiega la dirigente scolastica Teresa Cini – che interessa tutta la città. Angelica è una donna poco conosciuta tanto che a volte, persino chi lavora tra queste mura che portano il suo nome, non sa di preciso chi sia stata e che cosa abbia fatto. Una scrittrice certo, ma anche e soprattutto una patriota e una femminista, almeno per quanto era possibile esserlo a quei tempi. Insomma una donna che non ha mai avuto paura dei pregiudizi”. L’inaugurazione sarà uno dei momenti clou. “Ci siamo fatti stampare in grande – prosegue Cini – l’immagine di Palli che il Comune ha appeso sul viale Italia per omaggiare i grandi personaggi livornesi. All’apertura della manifestazione, alle 9.30, l’appenderemo all’ingresso in bella mostra”. Per l’occasione verrà inoltre inaugurata la chiostra interna dell’edificio. “La useremo per una performance musicale – afferma il responsabile del liceo musicale Paolo Filidei -. Una sperimentazione che era già stata fatta in passato, ma allora le condizioni erano risultate non ottimali. Adesso, lo spazio è perfetto e pronto a mostrarsi al pubblico”. Sarà possibile seguire tutta la giornata attraverso una diretta sulla pagina Facebook della scuola, mentre solo per gli eventi pomeridiani sarà possibile partecipare anche in presenza previa iscrizione da effettuare a questo link. Questi gli altri docenti coinvolti nel progetto: Livia Bettinelli, responsabile liceo coreutico, Luca Franceschelli, referente liceo scienze umane ed Elisabetta Porta, figura strumentale per la comunicazione. Per informazioni: [email protected].

