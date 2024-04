Il Niccolini-Palli partecipa alla Notte del Liceo Classico

L'evento si terrà venerdì 19 aprile a partire dalle 18 in quasi 350 licei classici italiani. In questa edizione, per la seconda volta, ai licei italiani si uniscono 14 licei stranieri. La manifestazione è aperta a tutte le componenti della scuola e alla cittadinanza

Anche quest’anno l’IIS Niccolini-Palli parteciperà alla Notte Nazionale del Liceo Classico. L’evento, nato da un’idea del prof. Rocco Schembra, sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, si terrà venerdì 19 aprile a partire dalle 18 in quasi 350 licei classici. In questa edizione, per la seconda volta, ai licei italiani si uniscono 14 licei stranieri: i Paesi coinvolti sono l’Australia, la Croazia, la Germania, la Grecia, la Francia, la Romania, la Spagna, la Turchia. Nell’ambito di un progetto che si propone di aprire le porte della scuola al territorio, la Notte Nazionale del Liceo Classico vuole essere un’occasione per far conoscere l’Istituto, promuovere lo studio della cultura classica e la validità del currricolo del Liceo Classico in tutta la sua complessità e versatilità. L’evento vedrà l’intervento della prof.ssa Domitilla Campanile (Università di Pisa) e del prof. Alessandro Catastini (Università La Sapienza Roma) che affronteranno il tema “Ridere nel mondo antico”. Protagonisti saranno gli studenti e le studentesse che presenteranno al pubblico il mondo classico in un’ottica interdisciplinare. La manifestazione è aperta a tutte le componenti della scuola e alla cittadinanza.

Per partecipare è possibile prenotarsi al link: https://forms.gle/NvKu8W6CfroiMtAq9

