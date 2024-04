Il Niccolini-Palli presenta il primo Festival Interculturale

Questa che siamo orgogliosi di presentare alla cittadinanza livornese è la prima edizione del Festival Interculturale promosso dal Liceo Musicale Niccolini-Palli di Livorno, ideato dal Referente del Liceo Musicale, Prof. Paolo Filidei e co-progettato ed organizzato dai docenti dell’Indirizzo e dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Teresa Cini. Il progetto, di natura interdisciplinare, è stato pensato in un’ottica triennale ed è stato inserito dall’USR Toscana nella prima edizione del Festival Regionale della Creatività nella Scuola, ottenendo il partenariato della Fondazione Goldoni di Livorno, con la partecipazione straordinaria del Direttore artistico Emanuele Gamba. I principali obiettivi del progetto triennale sono: l’incentivare e sviluppare il dialogo e la cooperazione tra i vari dipartimenti ed indirizzi dell’Istituto attraverso pratiche di didattica laboratoriale interdisciplinare; porre le basi per la creazione di un curricolo verticale specifico per l’ apprendimento e la formazione in ambito musicale attraverso una rete di scopo a livello provinciale tra istituzioni di tutti i cicli di studio; avviare e consolidare legami con istituzioni pubbliche e private di riferimento territoriale. Il Festival, nella sua prima edizione, prevede lo svolgimento di due seminari di formazione, per alunni e docenti, e un concerto finale di restituzione che si terrà sabato 4 maggio alle 20 al Goldoni. I seminari di formazione sono riconosciuti dal MIM e sono presenti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Le attività didattico formative della prima annualità si svolgeranno a partire da giovedì 2 maggio ore 16,00-19,00 presso l’Aula Magna del Liceo Niccolini-Palli con il seminario Ascoltare e suonare la città: Dalle città invisibili alle città ascoltabili a cura di Mario Piatti e Enrico Strobino, aperto a tutti i docenti che, a prescindere dalle specifiche competenze tecniche in campo musicale, abbiano interesse per attività formative di didattica transdisciplinare. Si proseguirà sabato 4 maggio ore 10,00-13,00 presso l’Aula Magna del Liceo con il seminario dal titolo: Costruire e suonare la città Il ruolo del “cittadino-orchestrale” e la costruzione della partitura per orchestra modulare e verticale a cura di Valter Sivilotti. Questo seminario che avrà anche una parte pratica che si svolgerà al Teatro Goldoni di Livorno a partire dalle ore 17,00, ha un carattere prettamente tecnico specialistico e si rivolge ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ad indirizzo musicale, ad alunni/e dei corsi avanzati del Liceo Musicale ed ex alunni/e compositori/trici e/o arrangiatori/trici. Si intende infatti affrontare il tema della prassi dell’arrangiamento e orchestrazione come indispensabile supporto alla disciplina del Laboratorio di musica d’insieme. Le giornate di studio termineranno con il concerto che si terrà sabato 4 maggio alle ore 20,00 presso il Teatro Goldoni che vedrà protagonisti alunni/e delle scuole primarie, delle scuole secondarie primo grado, del Liceo Musicale e del Conservatorio di Livorno. Il programma del concerto è basato sui temi chiave del progetto ossia intercultura e paesaggio sonoro, condotti attraverso una narrazione multimediale che sovrappone racconto storico analitico, immagini e citazioni musicali attraversando 500 anni di paesaggio labronico dalla Livorno delle Nazioni ai giorni d’oggi. I seminari, su prenotazione, sono fruibili con Carta docente da piattaforma S.O.F.I.A. L’ingresso al concerto presso il teatro Goldoni, al costo di €10,00, è acquistabile anche presso ticketone al seguente link: https://www.ticketone.it/eventseries/musica-e-popoli-paesaggio-sonoro-3630625

Condividi:

Riproduzione riservata ©