Il Nido Pirandello temporaneamente nelle strutture provvisorie modulari nel parco Pasolini

Un’operazione che consentirà la demolizione e la successiva ricostruzione dell’edificio ufficiale di via Roberto Bracco. La vicesindaca Libera Camici "Struttura temporanea non significa precaria. Questi spazi sono belli e dotati di tutto il necessario. Quando non ce ne sarà più bisogno il prefabbricato verrà smontato". Costo noleggio moduli, 13mila euro al mese

di Giulia Bellaveglia

A partire da lunedì 8 gennaio i 48 bambini del nido d’infanzia Luigi Pirandello si trasferiranno, temporaneamente per circa 2 anni, nelle nuove strutture modulari allestite negli spazi del parco Pasolini in viale Della Libertà. Un’operazione che consentirà la demolizione e la successiva ricostruzione dell’edificio ufficiale di via Roberto Bracco, nei pressi di villa Fabbricotti, che potrà quindi godere di una ricettività di 60 alunni a fronte degli attuali 48 (spesa complessiva oltre 2 milioni e mezzo di euro di cui circa 1 milione e 800mila a carico del Pnrr e i restanti 800mila finanziati con risorse comunali). “Un prefabbricato certo – spiega il sindaco Luca Salvetti – ma con una sua dignità, in cui sono sicuro che i piccoli staranno benissimo. Quella di spostare temporaneamente bambini e ragazzi nelle strutture modulari, laddove ci siano manutenzioni o importanti interventi da fare al patrimonio immobiliare scolastico, è una soluzione che tante altre realtà italiane ed europee hanno già preso in considerazione da tempo e che anche a noi è sembrata la formula giusta da attuare. Preciso inoltre che la struttura si trova molto vicina all’edificio che verrà ristrutturato, un aspetto utile a non mettere in difficoltà i genitori che abbiano scelto questo nido per esigenze di luogo lavorative o abitative”. I moduli sono stati noleggiati al costo di 13mila euro al mese (manutenzione, montaggio e smontaggio compresi) e sono stati allestiti con particolare attenzione alla continuità educativa e pedagogica per i piccoli di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. “Struttura temporanea – aggiunge la vicesindaca Libera Camici con delega all’edilizia scolastica – non significa precaria. Questi spazi sono belli e dotati di tutto il necessario affinché l’apparato educativo funzioni adeguatamente. Quando non ce ne sarà più bisogno il prefabbricato verrà smontato e il parco, è bene dirlo, non ha subito alcuna modifica strutturale, ma anzi è stato arricchito e valorizzato da una nuova illuminazione che rimarrà anche in futuro a disposizione dei cittadini”.

