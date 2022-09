Il Polo Logistico porta a Livorno la Bright Night della ricerca

Nel pomeriggio del 30 settembre a Villa Letizia aperitivo con ricercatrici e ricercatori dell’Università di Pisa

In occasione della Bright Night, la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori, il pomeriggio del 30 settembre il Polo Universitario Sistemi Logistici dell’Università di Pisa apre le porte della sua sede a Villa Letizia (Via dei Pensieri 60, Livorno). Dalle 17 alle 22 i cittadini potranno incontrare le ricercatrici e i ricercatori del Polo e partecipare a laboratori, talk, stand e all’apericena che sarà offerta durante l’evento. Per motivi organizzativi è gradita conferma di partecipazione via mail all’indirizzo: [email protected]

Il pomeriggio di iniziative si apre alle 17 con il laboratorio a cura di Sara Sassetti su “Competenze trasversali e mondo del lavoro: quali soft skill possiedi?”. Dalle 18.30 alle 19.30 si tiene la sessione dei talk con Gianluca Dini, Sara Scipioni, Marino Lupi, Alessandro Farina e Martina Neri. Dalle 20 alle 22 l’evento si chiude con la presentazione dei poster presso gli stand a cura di Martina Neri, Massimiliano Petri, Davide Aloini, Emanuele Guerrazzi, Elisabetta Benevento e Alessandro Stefanini.

