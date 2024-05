Il Polo Scolastico Salesiano al campo scuola per SportinFesta

La manifestazione del 25 maggio vedrà come protagonisti al campo scuola e a Villa Chayes gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado Paritarie “Maria Ausiliatrice” e “Santo Spirito”. Un partner d’eccezione sarà Granducato Tv che fornirà a tutti i mini atleti un cappellino

Il Polo Scolastico Salesiano delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Livorno insieme alle Polisportive Giovanili Salesiane (Comitato Regionale Toscana e ASD Circolo 3A) organizzano per il 25 maggio (dalle 9.00 alle 12.00) una manifestazione sportiva denominata SPORTinFESTA. La manifestazione vedrà come protagonisti gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado Paritarie “Maria Ausiliatrice” e “Santo Spirito” ed avrà come scopo quello di favorire l’acquisizione della consapevolezza che lo sport è per tutti e per sua natura inclusivo: consente a tutti di migliorare la salute e il benessere, di imparare a lavorare in squadra e a saper vincere e a perdere; sarà l’occasione per consolidare competenze trasversali legate al fair play, al rispetto delle regole, allo spirito di iniziativa. Grazie ai tecnici dell’Asd Circolo 3A ed ai Docenti specialisti di Motoria delle due Scuole sopra citate, saranno proposti circuiti differenziati per età che mireranno all’avviamento alla pratica sportiva facendo anche sperimentare varie discipline. Un ringraziamento speciale va ad alcune Società Sportive che offriranno il contributo, attraverso i loro tecnici, per rendere ancora più bella l’esperienza:

ATLETICA LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO (per l’atletica)

INVICTUS LIBERTAS ACADEMY (per il basket)

RUGBY LIVORNO 1931 (per il rugby)

VOLLEY LIVORNO (per la pallavolo)

Un ringraziamento speciale al Comune che ha patrocinato l’iniziativa ed ha così consentito che cornice di questa esperienza possa essere il campo-scuola “Renato Martelli”; alcune attività si svolgeranno anche presso gli impianti Villa Chayes dell’Accademia Navale. Un partner d’eccezione sarà Granducato Tv che fornirà a tutti i mini atleti un cappellino.

