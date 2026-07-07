Il Polo Sistemi Logistici apre le porte agli studenti: torna l’Open Day

Martedì 14 luglio, dalle 10.00, a Villa Letizia (via dei Pensieri, 60) una mattinata dedicata alla presentazione del Corso di Laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici. L'incontro sarà aperto al pubblico e disponibile anche online tramite il link che trovate nell'articolo

Una mattinata per conoscere da vicino il Corso di Laurea in Economia e Legislazione dei Sistemi Logistici, approfondirne il percorso formativo e incontrare docenti e referenti. È questo l’obiettivo dell’Open Day 2026 organizzato dal Polo Universitario Sistemi Logistici dell’Università di Pisa, in programma martedì 14 luglio a Livorno. L’appuntamento si svolgerà presso la Biblioteca “M. Caponi” di Villa Letizia, in via dei Pensieri 60, con apertura degli stand alle 10.00. Alle 10.30 prenderanno il via i saluti istituzionali e la presentazione del corso di laurea, un momento dedicato all’orientamento e all’informazione rivolto a tutti gli studenti interessati a intraprendere un percorso universitario nel settore della logistica, dell’economia e della legislazione dei sistemi logistici. Per consentire la più ampia partecipazione, l’incontro sarà fruibile anche online, attraverso un’aula virtuale dedicata accessibile tramite questo link. L’iniziativa è promossa dal Polo Universitario Sistemi Logistici dell’Università di Pisa con il sostegno del Comune di Livorno, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e della Fondazione Livorno, realtà che da anni collaborano per valorizzare la formazione universitaria e lo sviluppo delle competenze in un settore strategico per il territorio labronico e per il sistema portuale italiano.

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