Il polo universitario Sistemi Logistici di Livorno compie 18 anni e si rafforza l’offerta

Foto tratta dalla pagina Fb Luca Salvetti

Rinnovata la convenzione tra Università di Pisa, Comune di Livorno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Fondazione Livorno. E presto il corso di laurea di primo livello e quello magistrale saranno affiancati da iniziative che guardano alla cosiddetta “Blue economy”

Traguardo importante per il Polo Universitario “Sistemi Logistici” di Villa Letizia, in via dei Pensieri, che compie diciotto anni e festeggia la “maggior età” puntando sul rafforzamento della sua offerta formativa. Il corso di laurea di primo livello in “Economia e legislazione dei sistemi logistici” e quello magistrale in “Management e controllo dei processi logistici” saranno presto affiancati, infatti, da iniziative che guardano con maggior attenzione, oltre che ai sistemi logistici, anche alla cosiddetta “Blue economy”, l’economia del mare. Incluse le relative evoluzioni tecnologiche e organizzative in termini di digitalizzazione, mobilità e sostenibilità. Si tratterà di attività che possono includere corsi di alta formazione e di formazione continua. A sancirlo, la nuova convenzione firmata lunedì 7 ottobre a Pisa dall’Università di Pisa, dal Comune di Livorno, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e dalla Fondazione Livorno. Ma nel prossimo futuro del Polo Universitario è previsto, oltre al rafforzamento degli ambiti disciplinari economici e ingegneristici rilevanti per i sistemi logistici e l’economia del mare, anche lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione alla ricerca negli ambiti di interesse; il trasferimento tecnologico verso imprese del territorio, del paese e internazionali; l’individuazione di strumenti atti al consolidamento del rapporto tra Università e impresa e un crescente internazionalizzazione. “La convenzione che abbiamo appena firmato è il frutto di un importante lavoro di concertazione con il territorio livornese alle cui necessità il nostro Polo ‘Sistemi Logistici’ cerca di dare risposte concrete – ha sottolineato il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi – La provincia di Livorno, d’altronde, è per noi un territorio strategico, da cui ogni anno arrivano oltre 6000 studenti, di cui circa 3400 dal solo capoluogo. Per questo ci tengo a ringraziare il Comune, la Fondazione Livorno e l’Autorità Portuale per il sostegno che da diciotto anni danno a questo progetto che, con la nuova convenzione, cresce e si sviluppa ulteriormente”. “Il rinnovo della convenzione è un ulteriore passo verso il consolidamento di un polo universitario a Livorno – ha dichiarato il sindaco di Livorno, Luca Salvetti – In particolare il ramo della logistica favorisce la nascita di competenze specifiche del settore indispensabili per il territorio anche nell’ottica di uno sviluppo del porto. Per questo è importante proseguire nel percorso iniziato quattro anni fa, mantenendo salda la sinergia tra Comune, Università di Pisa, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Fondazione Livorno. La formazione è molto importante per le imprese, per i lavoratori e per l’economia cittadina”.

“Il Polo universitario di Sistemi logistici ha conseguito risultati importanti e quindi consideriamo vinta la scommessa fatta 18 anni fa, quando ci impegnammo, insieme all’Università di Pisa, al Comune e all’Autorità portuale di Livorno, a sostenere finanziariamente questo progetto – ha commentato il presidente della Fondazione Livorno, Luciano Barsotti – Il prossimo traguardo dovrà vederci allineati reciprocamente per consolidare questa esperienza sia sul versante della didattica che su quello della ricerca. In tali direzioni sarà orientato l’ampliamento dell’offerta formativa, con un’attenzione particolare prestata alla Blue economy e alle evoluzioni tecnologiche che l’accompagnano, insieme al consolidamento del rapporto tra Università e imprese del territorio”. Soddisfatto anche il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Luciano Guerrieri: “In un momento di caos globale, in cui eventi imprevedibili si susseguono senza soluzione di continuità, al punto da determinare un contesto di crisi prolungate e interdipendenti, diventa sempre più importante per le amministrazioni pubbliche presidiare le leve strategiche in grado di rilanciare la competitività del territorio sotto il profilo della pianificazione, della sostenibilità ambientale e della innovazione. Grazie alla proposta formativa messa in campo dal Polo della Logistica è oggi possibile guidare le esigenze di cambiamento che gli sviluppi in corso richiedono nel modello organizzativo e nelle procedure lavorative in ambito portuale e nella logistica. È quindi con piena e profonda convinzione che abbiamo deciso di rinnovare, con la firma di questa convenzione, i proficui rapporti che ci legano da anni all’Università di Pisa”.

comunicato tratto da unipi.it

