Il prof Paolo Cova incontra gli studenti delle Gamerra

Lunedì 31 marzo dalle ore 10.00 alle ore 14.00 sarà organizzato un incontro con il prof. Paolo Cova nella sede Gamerra in via Veneto 22 con le classi 3I, 3G e alcuni alunni della classe 3F in orario scolastico durante le ore di arte in merito al progetto la Biblioteca Umana, organizzato dalla prof.ssa Michela Lombardi, che proporrà una serie di incontri con gli autori. Il prof. Cova è stato direttore scientifico del Museo della Città nella sua riorganizzazione, allestimento spazi e promozione e insegna all’Università di Bologna testimoniando quanto l’orientamento delle competenze personali sia utile nel creare un percorso alla costruzione di un lavoro professionale.

