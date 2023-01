Il professor Vincenzo Farinella ospite al Vespucci Colombo

Venerdì 10 febbraio alle 18, nell’aula Magna della sede di via Chiarini del Vespucci-Colombo, si terrà la presentazione del libro Raffaello pittore archeologo. Eguagliare e superare gli antichi di Vincenzo Farinella (Carocci, 2021).

Il volume presenta il rapporto di Raffaello con la cultura figurativa e letteraria dell‘antichità classica. L’autore, Vincenzo Farinella, ripercorre la vita e le opere di Raffaello dimostrando come la passione per l’arte antica attraversi tutta la carriera artistica del pittore, in un senso di continua crescita e arricchimento: dagli esordi nelle Marche e nell’Umbria, alla prima maturità a Firenze, per culminare nel periodo romano.

Grazie ad uno studio approfondito e filologico delle fonti classiche, Raffaello acquisisce competenze antiquarie sempre più raffinate, tali da proporre, col tempo, una nuova figura di artista archeologo, capace non solo di creare prendendo a modello le opere antiche, ma di mettersi alla prova anche sul piano teorico, redigendo la famosa epistola a Leone X sulla ricostruzione di Roma antica. Raffaelo diventa così il “nuovo Apelle” l’unico artista moderno in possesso delle conoscenze archeologiche per riportare compitamente in vita i capolavori della classicità, celebrati dalle fonti ma in gran parte perduti o ridotti in rovina.

Vincenzo Farinella ha studiato Archeologia e Storia dell’Arte presso l’Università e la Scuola Normale di Pisa.

Attualmente è Professore Ordinario di Storia dell’Arte Moderna presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa.

I suoi campi di ricerca comprendono l’arte italiana tra Quattro e Cinquecento, nei suoi rapporti con l’arte classica, e l’arte europea della fine dell’Ottocento e dei primi decenni del Novecento. Nei suoi studi, dedicati all’arte antica e moderna, ha sempre posto una particolare attenzione al significato e alla funzione delle immagini, nei diversi contesti in cui sono state concepite, realizzate e poi fruite.

Farinella è uno dei massimi conoscitori di Raffaello, cui ha dedicato molti studi, libri e mostre monografiche. Recentemente, tra l’altro, è stato co-curatore della grande mostra “Raffaello 1520-1483”, presso le Scuderie del Quirinale a Roma, nella primavera del 2020.

