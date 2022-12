Il Rotary Club Livorno Mascagni dona 15 alberi all’istituto Micheli-Bolognesi

Proseguono le iniziative benefiche del Rotary Club Livorno Mascagni. Questa volta, ad essere protagonisti del bel gesto, sono stati 15 alberi che i soci hanno voluto donare all’Istituto comprensivo Micheli-Bolognesi nel quartiere Shangai

Proseguono le iniziative benefiche del Rotary Club Livorno Mascagni. Questa volta, ad essere protagonisti del bel gesto, sono stati 15 alberi, per la precisione Morus Platanifolia, che i soci hanno voluto donare all’Istituto comprensivo Micheli – Bolognesi nel quartiere Shangai.

“Questi sono alberi che d’inverno non danno fastidio – spiega Adriana Corsi, socia promotrice del progetto – mentre d’estate hanno una bellissima chioma, utile per creare ombra, in modo che i bambini possano sfruttare gli spazi all’aperto anche nelle giornate più calde. Inoltre, la presenza di piante, abitua loro al verde, all’ambiente”.

“Creare spazi verdi è uno degli obiettivi che questa amministrazione si è posta fin da subito – precisa l’assessora al verde pubblico Silvia Viviani -, grazie a questo gioco di squadra oggi abbiamo fatto un passo in più, un investimento che crescerà nel tempo. Il verde è un colore gradevole, aiuta ad abbattere le isole di calore, è aggregativo e genera paesaggio, insomma un qualcosa che aiuta in tutti i sensi». «Avevamo bisogno di ombra – commenta la preside Cecilia Semplici -, perché il giardino è molto utilizzato, in quanto come scuola prediligiamo, quando possibile, le attività all’aperto. Questa però è anche un’iniziativa verso la transizione ecologica, a cui le scuole sono chiamate. L’idea è infatti di coinvolgere i bambini, e anche le loro famiglie, per prendersi cura delle piante: d’estate, ad esempio, ci organizzeremo con dei turni per annaffiare, visto che siamo una scuola che svolge anche attività estive”.

“Quella con quest’Istituto è una bellissima collaborazione che portiamo avanti da tempo – aggiunge la presidente del Club Maria Crysanti Cagidiaco – Ogni volta cerchiamo di renderci utili su indicazione della dirigente ed è un qualcosa che ci fa estremamente piacere”

Condividi: