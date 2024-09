Il sindaco premia i centisti

Nella foto la premiazione 2023

Tutti gli studenti che nel 2024 si sono diplomati con il massimo dei voti all’esame di maturità saranno omaggiati con una pergamena che verrà consegnata al Goldoni

Si svolgerà mercoledì 2 ottobre alle 15.00 al Teatro Goldoni la tradizionale cerimonia di premiazione degli studenti centisti da parte del sindaco Luca Salvetti. Tutti gli studenti che nel 2024 si sono diplomati con il massimo dei voti all’esame di maturità saranno omaggiati con una pergamena quale riconoscimento per l’ottimo risultato ottenuto. Gli inviti sono stati mandati personalmente, ma gli studenti meritevoli che non lo avessero ricevuto possono scrivere all’indirizzo [email protected] per chiedere di partecipare all’evento.

