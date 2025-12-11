“Il sole in classe” alla primaria Collodi

Durante i due incontri, gli alunni delle classi coinvolte hanno seguito con attenzione le spiegazioni dell'Ambasciatore Fabrizio Rambelli e del volontario Antonio Cavaleri scoprendo come funzionano le diverse fonti di energia rinnovabile

Grande partecipazione e curiosità alla Scuola Primaria C. Collodi per il Progetto “Il Sole in Classe”, l’iniziativa educativa promossa da ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili che porta nelle scuole di tutta Italia temi fondamentali come la sostenibilità ambientale, l’energia pulita e il rispetto del pianeta. Ad accogliere l’Ambasciatore ANTER Fabrizio Rambelli e il volontario Antonio Cavaleri sono state le classi della 4D, 4C e 3A accompagnate dalle insegnanti Rosalba Paolini, Elisa Demi, Francesca Dini, Francesca Benini, Claudia Batistini, Susanna Cara, Eleonora Giusti e Luisa Salvia, che hanno seguito con entusiasmo una lezione ricca di stimoli, immagini e piccoli esperimenti capaci di trasformare argomenti complessi in scoperte accessibili.

Durante i due incontri, i bambini delle classi coinvolte hanno seguito con attenzione le spiegazioni dell’Ambasciatore Fabrizio Rambelli e del volontario Antonio Cavaleri di Anter, scoprendo come funzionano le diverse fonti di energia rinnovabile – dal sole al vento, dall’acqua alla geotermia – e quali gesti quotidiani possano contribuire a ridurre l’impatto ambientale. L’attività non si è limitata alla teoria: attraverso domande, racconti e piccoli esperimenti didattici, gli alunni hanno avuto modo di confrontarsi, esprimere le proprie idee e dimostrare una sorprendente sensibilità ai temi della transizione ecologica. Molti di loro hanno raccontato come, anche a casa, cerchino di mettere in pratica comportamenti responsabili, a conferma di un interesse genuino e crescente verso la tutela dell’ambiente.

Il progetto Anter si è rivelato un momento formativo prezioso, capace di unire apprendimento e divertimento, ma soprattutto di dare voce ai più giovani, rendendoli protagonisti di un futuro più sostenibile. Le due giornate si sono concluse con grande entusiasmo e con l’impegno, da parte dei bambini, di continuare a “fare la loro parte” per proteggere la Terra. Un’esperienza educativa che ha lasciato un segno positivo e che conferma quanto sia importante investire nell’educazione ambientale fin dalla scuola primaria: perché la consapevolezza di domani nasce dalle piccole grandi lezioni di oggi.

