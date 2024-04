Il Trofeo Enriques accende la sfida tra i giovani

Conclusa l'edizione 2024 dell'iniziativa incentrata sui saperi scientifici. Con spirito di collaborazione e determinazione, le 42 squadre divise tra Senior e Junior hanno affrontato le sfide proposte dal corpo docente, presentando le soluzioni nel minor tempo possibile ai tavoli della giuria e conquistando numerosi premi

Nel fervore della competizione si è da poco conclusa l’edizione 2024 del Trofeo Enriques, la sfida a squadre del Liceo incentrata sui saperi scientifici. Divisa in due categorie, ‘senior’ per gli studenti e le studentesse del liceo e ‘junior’ per le giovani menti delle scuole medie cittadine, la gara ha visto i partecipanti cimentarsi in problemi di matematica, fisica e scienze, talvolta anche in lingua inglese. Con spirito di collaborazione e determinazione, le squadre hanno affrontato le sfide proposte dal corpo docente, presentando le soluzioni nel minor tempo possibile ai tavoli della giuria e conquistando numerosi premi. Il notevole afflusso di squadre al Trofeo Senior, ben 19 con 7 membri ciascuna, testimonia la voglia degli studenti di cimentarsi su quesiti inusuali al di là degli esercizi convenzionali, spingendosi a mettere alla prova il proprio ingegno. Per molti, questa occasione rappresenta non solo un’opportunità di confronto della preparazione scolastica, ma anche un’occasione per stringere nuove amicizie e collaborare nel risolvere i problemi assegnati. L’adesione delle scuole medie al Trofeo Junior è stata ancora più massiccia, con ben 23 squadre composte da 6 membri ciascuna. Gli alunni e le alunne più giovani hanno affrontato problemi tipicamente liceali, una sorta di assaggio delle sfide che li attendono nel loro percorso formativo.

Per il Trofeo Junior le squadre vincitrici sono state:

1^ classificata: I Problematici (Carducci)

2^ classificata: Le Potenze (Carducci)

3^ classificata: I Matematleti (XI maggio)

Per il Trofeo Senior le squadre vincitrici sono state:

1^ classificata: I Geni in Azione

2^ classificata: I Casio

3^ classificata: I Meno

Il Trofeo Enriques è un progetto consolidato che, da oltre un decennio, coinvolge e stimola le menti dei giovani. Nato dall’iniziativa di un team di docenti adesso in pensione, guidati dalla professoressa Rosanna Tinti, il trofeo continua a riscuotere successo grazie all’impegno costante degli insegnati, di oggi e di ieri, che siedono come giudici e testimoniano il loro profondo attaccamento alla crescita e al successo degli studenti della scuola. “Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine – spiega il Cecioni in una nota – alle case editrici Zanichelli e DeA scuola, le quali, tramite le agenzie di rappresentanza locali, hanno generosamente fornito libri, dizionari e atlanti come premi, così come un ringraziamento va rivolto alle famiglie perché il loro sostegno tramite il contributo volontario versato in occasione delle iscrizioni rende possibile realizzare iniziative come questa che ci permettono di valorizzazione i nostri giovani talenti”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©