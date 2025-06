Il valore del Classico, incontro alla Biblioteca Guerrazzi di Villa Fabbricotti

L’incontro è aperto a studenti, famiglie, docenti, ex alunni e a tutta la cittadinanza per porre l’attenzione sull’importanza del percorso formativo classico nel mondo attuale

Il valore del Classico: esperienze, percorsi, prospettive. Con questo titolo, il 20 giugno alle 0re 17.00, è in programma nella Sala Badaloni della Biblioteca Guerrazzi di Villa Fabbricotti un incontro pubblico, a cura degli studenti e dei genitori del Liceo Niccolini-Palli, per porre l’attenzione sull’importanza del percorso formativo classico nel mondo attuale. Durante l’incontro interverranno protagonisti del mondo del lavoro, della cultura e della società che hanno costruito il proprio percorso a partire dal liceo classico livornese. Le diverse testimonianze offriranno un’occasione per riflettere sul valore attuale della formazione umanistica e sulle competenze trasversali che essa sa generare. L’incontro è aperto a studenti, famiglie, docenti, ex alunni e a tutta la cittadinanza.

