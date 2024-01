Il Vespucci-Colombo in… Antartide

Il collegamento via Skype con il Capo Spedizione e Station Leader di Concordia ha permesso agli studenti di entrare nella base di ricerca italo-francese che si trova sul plateau antartico a più di 3000 m sul livello del mare e a 1000 km dalla costa. Inoltre, in piazza Vigo è stata installata una stazione meteo

“Generazioni in cammino con Globe” è un progetto di Citizen Science finanziato dal MIM e patrocinato da Globe Italia che coinvolge circa 25 scuole su tutto il territorio, fra cui gruppi di alunni delle classi 2C e 2D AFM. Come prima attività è stato organizzato un collegamento con i ricercatori di Base Concordia in Antartide, grazie alla professoressa Marianna Daniele. Un collegamento che ha permesso agli studenti di entrare nella base di ricerca italo-francese che si trova sul plateau antartico a più di 3000 m sul livello del mare e a 1000 km dalla costa. Un luogo remoto e isolato le cui condizioni ambientali estreme consentono di eseguire ricerche uniche sul pianeta. I responsabili della spedizione hanno fatto conoscere agli studenti collegati alcuni di questi progetti di ricerca nonché le attività di lavoro e della vita di base che sono decisamente fuori dalla norma.

Riccardo Scipinotti e Gabriele Carugati, rispettivamente Capo Spedizione e Station Leader di Concordia, hanno dedicato più di un’ora di collegamento via Skype per trasmettere gli importanti risultati della ricerca scientifica del PNRA e, soprattutto, l’impegno e la passione di quanti partecipano a questo tipo di imprese scientifiche. I ragazzi hanno potuto porre domande e avvicinarsi a una realtà lavorativa e ambientale totalmente nuova.

Come detto, l’iniziativa si inquadra nel progetto a cui aderisce il nostro istituto “Generazione scuola in cammino con Globe” e prevederà altre esperienze sui temi della ricerca scientifica in tema ambientale. Il collegamento con base Concordia è stato reso possibile grazie alla disponibilità dell’Unità Tecnica per l’Antartide dell’ENEA e dei numerosi docenti e personale tecnico che ha collaborato all’iniziativa. Si potranno seguire le altre attività attraverso canali social dell’Istituto Vespucci Colombo e dalla pagina ufficiale dell’iniziativa. Inoltre, nei giorni scorsi è stata installata una stazione meteo d’istituto in piazza Vigo. La stazione raccoglie dati relativi a temperatura, umidità, velocità del vento e altri parametri meteorologici. Sarà utile a tutti coloro che vorranno studiare più approfonditamente l’argomento. Si sottolinea che la stazione ha uno scopo puramente didattico poiché non è posizionata “a regola d’arte” e quindi registra valori di temperatura e vento condizionati dal fatto di trovarsi in una posizione decisamente riparata dalle intemperie. Nei prossimi mesi ne verrà dotata anche la sede di via San Gaetano.

