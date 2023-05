In Fortezza Vecchia la mostra del Liceo Artistico Vespucci-Colombo

Inaugurata in occasione dell’evento finale del progetto Teams for Steam, nella mostra aperta fino al 23 maggio sono esposti gli elaborati degli studenti del biennio tradizionale e del triennio grafico realizzati nel corso dell’anno scolastico

Sarà aperta al pubblico fino al 23 maggio la mostra del Liceo Artistico Vespucci-Colombo a cura del Dipartimento Artistico, indirizzo Grafica, in Fortezza Vecchia. Nel percorso, che occupa tre sale, fra cui la chiesa di San Francesco, saranno visibili gli elaborati degli studenti del biennio tradizionale e del triennio grafico realizzati nel corso dell’anno scolastico. Manifesti, sculture, disegni, e pitture, si innestano nelle pareti della chiesa come piccole tracce e grandi mosaici di uno spazio concepito come un laboratorio in divenire dove l’audio e il video chiudono il cerchio creativo che spazia dalla rielaborazione digitale, all’illustrazione vettoriale fino all’impianto grafico, sviluppato come fine del percorso nell’ultima sala che si trova salendo poi la scalinata verso la torre, nella piccola terrazza che si affaccia sulla darsena.

Inaugurata in occasione dell’evento finale del progetto Teams for Steam, la mostra e gli studenti del liceo artistico-grafico sono stati protagonisti di una performance, proprio durante una delle serate del progetto, insieme al produttore/musicista Di Maggio Baseball Team, che ha musicato le animazioni in divenire, che venivano proiettate sulle pareti della Quadratura dei Pisani. In particolare quattro studentesse : Alice Cogoni, Arianna Lotti, Diana Perfetti e Giorgia Ferretti, hanno creato, in diretta, un disegno ispirate dalla musica ,ottenendo un momento installativo molto suggestivo incrociato con giochi di luci ed immagini in movimento, mentre la musica elettronica prendeva forma e le immagini camminavano sui muri. L’ingresso alla mostra è libero e seguirà gli orari della Fortezza, dalle 9 alle 20.

