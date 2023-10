In Fortezza Vecchia l’iniziativa “L’evoluzione delle competenze per le professioni del Mare”

Nell’ambito delle giornate formative sul lavoro portuale organizzate dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, lunedi 9 ottobre in Fortezza Vecchia si svolgerà la giornata “L’evoluzione delle competenze per le professioni del Mare”, Fai splendere l’Europa, nell’Anno Europeo delle Competenze – in collaborazione con INDIRE, Port Skills, Erasmus+, PCTO marePORT e ITS TECLOG. Fortemente voluta dall’Autorità in collaborazione con l’IIS Vespucci Colombo, artefice dell’organizzazione, la giornata vedrà gli alunni dell’indirizzo turistico responsabili dell’accoglienza degli ospiti mentre gli studenti del liceo artistico hanno allestito una mostra dei loro lavori e sarà l’occasione sia per fare il punto della situazione su quanto già svolto in questi anni in città, sia per guardare alle opportunità future grazie appunto ai progetti Erasmus+. Ad aprire la mattina sarà l’orchestra dell’”IC Micali” con un intermezzo musicale, mentre alunni dell’ISIS” Niccolini Palli” eseguiranno coreografie.

Ospiti della giornata saranno:

Claudio Capuano, della Direzione Trasparenza, Anticorruzione, Formazione e Promozione AdSP-MTS

Sonia Avanzoni, capo area della Formazione di AdSP-MTS

Andrea Simonetti ,Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Livorno

I dirigenti e gli studenti degli IIS Vespucci-Colombo e dell’ISIS Buontalenti Cappellini Orlando che racconteranno le loro esperienze Erasmus, insieme agli studenti dell’ITS Fondazione ISYL

Paolo Nanni, presidente PLISS

Sara Pagliai, coordinatrice Agenzia Nazionale Erasmus + INDIRE

Cristina Grieco, presidente INDIRE

Inoltre saranno presenti le imprese, terminal, agenzie marittime e case di spedizione del porto di Livorno, che hanno partecipato al progetto Ports &Skills, Programma Erasmus+ 2014-21

