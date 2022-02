In oltre 500 al corteo studentesco

Come in altre quaranta città anche a Livorno, venerdì 18 febbraio, gli studenti delle scuole superiori sono scesi in piazza (clicca qui o in fondo all’articolo per consultare la fotogallery a cura di Lorenzo Amore Bianco). Al centro della protesta riforma della maturità, alternanza scuola-lavoro, edilizia scolastica. Il corteo, composto da circa 500 studenti, alle 9 circa è partito da piazza Cavour ed è sfilato in modo pacifico per le vie del centro fino a piazza del Municipio.

Gli studenti hanno inviato la richiesta di manifestazione alla questura nel pomeriggio di giovedì 17 febbraio. “L’organizzazione delle misure di sicurezza – fanno sapere da via Fiume – è proseguita sul posto all’insegna del dialogo con i ragazzi”.