Inaugurata al Liceo Cecioni una fontanella di acqua ad Alta Qualità

di Martina Romeo

“L’hanno voluta fortemente gli studenti, si tratta quindi di una vera e propria conquista loro. Ringrazio Asa che si è adoperata per l’installazione”. Così il dirigente scolastico Rino Bucci ha salutato stamattina l’inaugurazione di una fontanella di acqua ad Alta Qualità al Liceo Cecioni. Grazie a un impianto di ultima generazione, gli studenti avranno ora a disposizione acqua potabile microfiltrata, più buona da bere. La nuova fontanella, collegata direttamente alla rete idrica cittadina, tratta l’acqua attraverso un avanzato sistema di filtrazione su carbone attivo, che la debatterizza e la rende più gradevole al gusto, eliminando il tipico sapore di cloro. Inoltre, una lampada UV garantisce un’ulteriore protezione sanitaria al momento dell’erogazione, neutralizzando eventuali batteri residui. “Con la nuova fontanella – spiega il Gruppo Asa – gli studenti sono ora incentivati a portare borracce riutilizzabili, contribuendo ogni giorno alla lotta contro l’inquinamento da plastica”. Per Asa erano presenti Cristina Fiorilli responsabile Settore Comunicazione, Francesco Rombolini addetto stampa e l’ingegnere Andrea Montauti settore Produzione e Potabilizzazione. Per il Comune era presente l’assessora Giovanna Cepparello che ha facilitato l’incontro tra Asa, Provincia e scuola. Per la Provincia la vicepresidente Eleonora Agostinelli che è stata la prima a provare l’acqua della fontanella.

