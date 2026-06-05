Inaugurata al Liceo Enriques la nuova parete di arrampicata

Il dirigente Castorina: "Questa inaugurazione rappresenta la voglia di rimettersi in gioco dopo il Covid. Ringraziamo il Club Alpino Italiano per la collaborazione"

È stata inaugurata nella mattinata del 5 giugno la nuova parete di arrampicata realizzata all’interno della palestra del Liceo Scientifico “F. Enriques” grazie alla collaborazione e al cofinanziamento del Club Alpino Italiano – Sezione di Livorno. Nel corso dell’incontro sono state presentate le attività e i percorsi educativi, sportivi e formativi sviluppati congiuntamente dal Liceo Enriques e dal CAI per promuovere la cultura della montagna, la pratica sportiva, la sicurezza e il rispetto dell’ambiente, favorendone una fruizione consapevole. L’iniziativa ha evidenziato il valore della collaborazione tra istituzioni scolastiche e associazioni del territorio, con l’obiettivo di offrire agli studenti nuove opportunità di crescita personale e sportiva. Il dirigente scolastico Ersilio Castorina: “È stato un progetto che ha rappresentato la voglia di rimettersi in gioco dopo il Covid. È stato importante che la scuola stringesse relazioni con gli enti del territorio capaci di portare all’interno tanti bei valori”. Soddisfazione è stata espressa anche da Anna Fochi del Club Alpino Italiano di Livorno: “Con il liceo si è da subito sviluppato un rapporto forte e importante”.

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