Inaugurata la scuola temporanea in via Villa Glori

In attesa della fine dei lavori di adeguamento sismico della scuola in piazza San Marco, 354 tra bambini e bambine dell'infanzia e della primaria dell'IC Micheli-Lamarmora hanno iniziato l'anno scolastico all'interno della sede provvisoria (fatta con moduli prefabbricati) chiamata "Il villaggio scolastico di via Villa Glori". Ogni aula è dotata di lavagna interattiva multimediale e wi fi. Entro settembre un leccio alto tre metri e 5 piccoli alberi. La dirigente Semplici: "Bello vedere la lunga fila di alunni che con i loro genitori camminavamo lungo le mura lorenesi per entrare nella nuova sede"

Il primo giorno di scuola, lunedì 16 settembre, il sindaco Luca Salvetti e la vicesindaca Libera Camici hanno inaugurato la scuola temporanea in via Villa Glori nel Parco delle Mura Lorenesi e visitato la scuola secondaria di primo grado San Gaetano (ex Pazzini) dove sono quasi giunti al termine i lavori di ristrutturazione edilizia.

La scuola temporanea in via Villa Glori

La scuola temporanea ospita 4 sezioni della scuola dell’infanzia LaMarmora-Il trenino e 11 classi della scuola primaria Micheli per un totale di 354 bambini e bambine e entrambe fanno parte dell’I.C. Micheli-Bolognesi guidato dalla dirigente scolastica Cecilia Semplici. “Abbiamo deciso di chiamare la scuola temporanea “Il villaggio scolastico di via Villa Glori” – spiega entusiasta la dirigente scolastica Semplici – Debbo dire che stamattina è stato apprezzato anche dal personale scolastico e dai genitori perché offre spazi ampi e luminosi, oltre ad un ampio giardino. Inoltre è stato molto bello vedere la lunga fila di bambini e bambine che con i loro genitori camminavamo lungo le mura lorenesi per entrare nella nuova sede”.

La “storia”. Nel gennaio 2023 l’Amministrazione Comunale ha avviato la procedura per l’individuazione di una soluzione temporanea con moduli prefabbricati per ospitare i bambini e le bambine della scuola primaria-infanzia statale Micheli-Lamarmora interessata da un importante intervento di adeguamento sismico, finanziato con fondi statali per € 3.850.000,00 (durata stimata dei lavori: 2 anni). Quale sede per collocare la scuola temporanea è stato individuato il Parco delle Mura Lorenesi in via Villa Glori in quanto offre caratteristiche dimensionali adeguate ad accogliere i 354 bambini e bambine oltre a garantire il minor disagio possibile per le famiglie, essendo vicino alla sede scolastica. La gara di affidamento del servizio di noleggio con installazione dei moduli prefabbricati si è svolta a luglio 2023 con procedura aperta ed è stata aggiudicata alla ditta Interguest società consortile di Catania per un valore di € 891.169,40 oltre Iva ed una durata di 31 mesi pari ad un importo mensile di € 28.747,00 oltre Iva. Tutte le fasi per la realizzazione della posa in opera dei moduli prefabbricati sono state gestite in forma congiunta con gli uffici tecnici dei vari settori coinvolti (Impianti elettrici, Manutenzioni, Urbanizzazioni, Ambiente), con la direzione scolastica dell’Istituto Comprensivo Micheli-Lamarmora e con il coordinamento del Settore Istruzione Giovani e Partecipazione. Trattandosi di un servizio del tutto innovativo per il Comune di Livorno, si sono resi necessari diversi sopralluoghi e momenti di confronto tra gli uffici tecnici comunali e la ditta affidataria del servizio al fine di definire una progettazione degli spazi interni che rispondesse pienamente alle esigenze di sicurezza, gestionali e didattiche. La scuola si estende su un’area di 1387 mq ed è circondata da un ampio giardino all’interno del parco. L’ampia struttura è suddivisa funzionalmente tra primaria e infanzia. Le parti comuni sono costituite da un grande spazio di accoglienza, un’aula per l’attività motoria, l’aula per i docenti e la cucina per la mensa. La primaria è composta da 11 aule, 1 laboratorio di informatica, 1 laboratorio di arte, 1 confort zone oltre a servizi igienici. L’infanzia è costituita da 4 aule e 1 confort zone. Tutta la struttura è dotata di un impianto di climatizzazione caldo/freddo e connessione wi-fi e ogni aula è dotata di lavagna interattiva multimediale. In occasione dell’avvio dell’anno scolastico, entro il mese di settembre, il Settore Ambiente e Transizione ecologica procederà alla piantumazione nell’area antistante al complesso di un leccio alto tre metri e 5 piccoli alberi, consegnandoli alle classi affinché ne abbiano cura e permettano loro di crescere come faranno i nostri bambini e le nostre bambine. I lavori alle sede principale della scuola Micheli-Lamarmora avranno inizio a breve. Il Settore Transizione Tecnologica del Comune di Livorno ha previsto i seguenti interventi (presenti nel progetto esecutivo): adeguamento alla normativa di prevenzione incendi degli ambienti e dei locali; Rifacimento degli impianti elettrici/speciali per rispondenza alle normative vigenti; Rifacimento della rete di distribuzione degli impianti termici e completa sostituzione delle Unità di trattamento aria. Queste attività sono a completamento dell’intervento principale che è relativo agli aspetti sismici/strutturali dell’immobile Micheli-Lamarmora.

Il punto sulla scuola secondaria di primo grado San Gaetano (ex Pazzini)

In via San Gaetano alla scuola secondaria di primo grado San Gaetano (ex Pazzini) sono quasi giunti al termine i lavori di ristrutturazione edilizia. Il progetto, incluso nei piani regionali triennali di edilizia scolastica 2015/2017, prevedeva in primo luogo il rifacimento completo della copertura con la rimozione delle lastre in materiali contenenti amianto e la loro sostituzione con copertura di tipo metallica dotata di isolamento termico e di linea vita, oltre al rifacimento completo delle facciate con risanamento degli elementi in cemento armato. All’interno, è stato installato un nuovo impianto elettrico, di trasmissione dati e di segnalazione e allarme incendi e sono stati realizzati i solai di calpestio di due aule. Sono poi stati oggetto di un successivo finanziamento i lavori che hanno consentito, attraverso l’adeguamento dei locali dell’ex alloggio del custode, di poter ricavare spazi utili e i servizi igienici aggiuntivi per l’incremento della capienza, ricongiungendo tutte le classi in via San Gaetano. È stato inoltre adeguato un locale al piano terra mediante l’ampliamento del vano finestra al fine di poter essere destinato ad aula. A supporto dell’investimento PNRR fatto dall’Istituto Comprensivo, è stato realizzato il nuovo laboratorio di informatica, dotato di grate e serramenti antieffrazioni. Infine, sono stati tinteggiati tutti gli ambienti scolastici. Gli ultimi lavori di rifinitura, che riguardano la sostituzione dei marmi di facciata e il ripristino dei marciapiedi esterni e la sostituzione di alcuni serramenti, saranno completati nel corso del mese corrente senza interferire con le attività didattiche. Il costo complessivo di tutti gli interventi è di € 653956,43.

Il saluto del sindaco per il primo giorno di scuola

Questo il saluto del Sindaco e a seguire le schede relative ai lavori nelle due scuole:

“Il primo giorno di scuola è sempre un momento importante ed emozionante da vivere con gioia e spensieratezza. Oggi ha inizio il nuovo anno scolastico, per alcuni comincia un percorso, per altri prosegue un cammino già intrapreso. A tutti auguro di affrontare l’anno scolastico con determinazione e con l’obiettivo di imparare, sviluppare capacità critica e fare amicizia, senza alcun tipo di pregiudizio. La scuola ha una grande potenzialità, ovvero trasmettere informazioni, cultura e tolleranza, oltre naturalmente alla capacità di stare insieme, condividendo gli spazi, nel rispetto degli altri. Ogni classe è un mondo e in molti casi le amicizie scolastiche rimangono per tutta la vita.

Quindi, cari bambine e bambini, ragazze e ragazzi, fate tesoro del cammino scolastico, perché è un bene prezioso sia dal punto di vista dell’apprendimento, sia da quello della socializzazione. Buon primo giorno di scuola a tutte e tutti!”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©