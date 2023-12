Inaugurata l’area giochi inclusiva nella scuola dell’infanzia Frangilli a Corea

Gazzetti: "Quella di oggi è una giornata di festa che nasce da un bando del consiglio regionale che ha messo a disposizione risorse derivanti dai risparmi ai costi della politica a vantaggio delle giovani generazioni. Un plauso al Comune che ha saputo coglierli". Salvetti: "Sul fronte delle attività educative la realtà livornese è di assoluto livello, continuiamo a investire"

Inaugurata un’area giochi inclusiva (una passerella permette di raggiungere tutti i giochi) nella scuola dell’infanzia Serenella Frangilli in via Coltellini a Corea. Presenti il dirigente scolastico Manfredini, la referente per l’inclusione del Provveditorato Rapisarda, il sindaco Salvetti, la vice sindaca Camici, il garante dei diritti dei disabili Vergili e il consigliere regionale Gazzetti. Che nel portare il saluto del presidente del consiglio regionale Mazzeo e di tutto l’ufficio di presidenza ha spiegato: “Quella di oggi (18 dicembre, ndr) è una giornata di festa che nasce da un bando del consiglio regionale che ha voluto mettere a disposizione dei territori delle risorse frutto dei risparmi dei costi della politica per finanziare opere e attività dei comuni a vantaggio delle giovani generazioni, il nostro investimento sul futuro. Mi congratulo con la grande capacità organizzativa dell’amministrazione comunale che ha partecipato al bando ricevendo l’approvazione e il finanziamento”. Salvetti: “Inaugurazione attesa, soprattutto dai bambini, all’interno di un ambiente scolastico e lavorativo nuovo. Sul fronte delle attività educative la realtà livornese è di assoluto livello, continuiamo a investire”. Camici: “Ciliegina sulla torta di una struttura inaugurata a settembre. L’area giochi è stata realizzata grazie ai fondi della Regione in sinergia con i fondi comunali”. Vergili: “Un momento emozionante. Grazie al Comune e alla Regione Toscana”. Manfredini: “I soldi spesi nell’istruzione sono soldi spesi nel futuro”.

