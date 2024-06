Inaugurate due nuove aule al Vespucci-Colombo

La dirigente scolastica Barone Marzocchi: "Con questa inaugurazione completiamo il percorso portato avanti negli ultimi anni grazie ai fondi del Pnrr. Le nuove aule entreranno in funzione da settembre". Nello stesso contesto sono stati celebrati i Vespucci-Colombo Awards, cerimonia nella quale sono stati premiati circa 200 studenti di tutto l'istituto che nel corso dell’anno si sono distinti per aver partecipato a vari progetti didattici

di Giulia Bellaveglia

Inaugurate nella sede di via San Gaetano dell’istituto Vespucci-Colombo due nuove aule di apprendimento realizzate con i fondi del Pnrr. “Il taglio del nastro in questa sede – spiega la dirigente scolastica Francesca Barone Marzocchi – è simbolico in quanto il lavoro è stato svolto nella stessa maniera in tutte e tre le sedi (piazza Vigo e via Chiarini le altre due ndr). Il percorso portato avanti negli ultimi anni grazie al Pnrr si è concluso ieri con il completamento e quindi l’allestimento di questi nuovi ambienti che entreranno in funzione da settembre. Ne abbiamo due per ciascuna delle tre sedi e in questa struttura è presente anche un’aula esterna”. Gli spazi sono stati costruiti secondo una logica ben precisa. “L’ambiente comporta un cambio in quella che è la modalità di svolgimento della didattica. La lezione frontale ormai è superata, non è più adatta ai ragazzi. Il fatto di poter collaborare, di apprendere dalle insegnanti imparando a muoversi da soli in un procedimento di apprendimento attivo, è la cosa più importante e l’ambiente aiuta. Questo spiega i banchi rotondi, con possibilità di utilizzare i dispositivi digitali che, causa Covid, abbiamo acquistato in modo importante e che, grazie alla presenza di spazi ad hoc, potranno restare nelle aule in maniera stabile”. L’evento è stato anche l’occasione per celebrare, alla presenza del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Andrea Simonetti, i Vespucci-Colombo Awards, cerimonia nella quale sono stati premiati circa 200 studenti di tutto l’istituto che nel corso dell’anno si sono distinti per aver partecipato a vari progetti come l’officina didattica, le simulazioni, il canotto salvagente, le olimpiadi di matematica o semplicemente per un particolare comportamento corretto o collaborativo. “Alla fine dell’anno scolastico – conclude Barone Marzocchi – ci è sembrato un bel gesto, per omaggiare tutti quei ragazzi, e sono davvero tanti, che crescono nei nostri spazi e piano piano diventano degli ottimi cittadini”.

