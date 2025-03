Inaugurato all’Istituto l’Immacolata il Giardino del rispetto, della cura e della gentilezza

Foto autorizzata alla pubblicazione da parte della scuola, che ringraziamo per la disponibilità

L'orto scolastico si intitola "Un bel posticino" ed è stato realizzato grazie ad una donazione fatta dall’associazione Fidapa di 20 piante aromatiche. Ai bambini e alle loro maestre spetterà ora il compito di innaffiarle e averne cura nel corso dei prossimi anni

Il 25 marzo all’Istituto l’Immacolata in via serafino de Tivoli, 3 è stato inaugurato l’orto scolastico grazie ad una donazione fatta dall’associazione FIDAPA di 20 piante aromatiche regalate ai bambini della scuola dell’infanzia dell’istituto. All’evento erano presenti Daniela Armani, vicepresidente della FIDAPA e promotrice dell’iniziativa, Cecilia Testa del CRED del Comune di Livorno, Giuseppina Bombaci delegata Fidapa presso le Nazioni Unite, Adriana Ciurli ricercatrice agronoma presso l’Università degli studi di Pisa e Luciana Iuliucci coordinatore delle attività didattiche dell’Istituto Immacolata delle serve di Maria.

Immancabili i bambini della scuola, da sempre i protagonisti assoluti, con le loro insegnanti ed un folto gruppo di nonni e genitori che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento. Nell’incontro, iniziato nella biblioteca dell’infanzia, oltre alla lettura di un Albo illustrato che ha dato il tema all’orto, sono stati affrontati argomenti importanti e attuali quali la gentilezza e il rispetto in tutte le sue forme. Rispetto appunto per la natura, per i compagni, per le insegnanti che giorno dopo giorno accompagnano i bimbi nel loro percorso di crescita e, non meno importante, il rispetto verso le bambine, future donne del domani. Adulti e bambini si sono poi confrontati sul significato simbolico ed educativo che si cela dietro l’atto di curare una pianta. Ogni pianta è un organismo vivente che, per sopravvive, necessita di essere accolto nelle sue fragilità, accudita nella crescita, protetta da eventi troppo forti e che va incoraggiata con amore e gentilezza. Solo cosi potrà diventare una pianta abbastanza forte e abbastanza grande da donare ossigeno e rendere il mondo un posto migliore. Tutto il gruppo si è poi spostato nel giardino della scuola e i bambini hanno ben capito cosa dovevano fare. Da tempo abituati a prendersi cura dei fiori sia in giardino che in classe, si sono rimboccati le maniche ed hanno scavato nella terra per far spazio alle nuove piante aiutati dalle maestre, dai nonni e genitori sempre attenti e partecipi. A lavoro finito tutti gli ospiti hanno goduto di una piccola degustazione a base di succo, schiacciata e miele biologico nella tranquillità del parco scolastico. Ai bambini e alle loro maestre spetterà il compito di innaffiarle e averne cura nel corso dei prossimi anni.

