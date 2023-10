Inaugurato il laboratorio Stem alla scuola primaria Rodari

Il 5 ottobre la nuova Dirigente dell’Istituto Comprensivo Mazzini Elena Rossi ha inaugurato il primo laboratorio STEM alla scuola Primaria Rodari di viale Risorgimento. Elena Rossi ha manifestato la sua soddisfazione per le nuove opportunità didattiche che il laboratorio offrirà agli alunni. I bambini e le bambine, presenti al tagliato del nastro, sono apparsi curiosi ed entusiasti. Il laboratorio è stato realizzato grazie al contributo ministeriale del Piano Nazionale per la Scuola Digitale e vede al suo interno apparecchiature tecnologiche e giochi didattici per l’approccio alla scoperta, alla progettazione e alla realizzazione di manufatti in tre dimensioni. In particolare, il laboratorio è dotato di una stampante e uno scanner 3D, kit didattici Lego Educational, software Minecraft e una serra programmabile con strumenti coding. Gli insegnanti si prefiggono l’obiettivo di far apprendere l’approccio scientifico alla realtà e di portare i bambini alla conoscenza degli strumenti tecnologici e degli applicativi presenti nel laboratori. Nelle prossime settimane sarà allestito un analogo laboratorio alla scuola primaria Razzauti e nella sezione ospedaliera, entrambe appartenenti all’IC Mazzini.

