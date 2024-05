Inaugurato il murale di Ninjart alla scuola Fratelli Cervi

Donato e realizzato da Ninjart con il contributo di Fondazione Lem, è stato inaugurato stamattina il murale alla scuola d’infanzia Fratelli Cervi, in via Toscana. Tramonti: "Questo asilo cuore pulsante del quartiere". L'artista: "Ho pensato a questo disegno per avvicinare i bambini all'arte"

“Dedicato a tutti i bambini e a chi un tempo lo è stato”. Donato e realizzato da Ninjart con il contributo di Fondazione Lem, è stato inaugurato stamattina il murale “Il circo dei cartoni” alla scuola d’infanzia Fratelli Cervi, in via Toscana, dell’istituto comprensivo Mazzini, visibile dal parchino dietro la scuola. “L’idea è nata mentre i miei due figli frequentavano l’asilo – spiega l’artista – Le maestre mi chiesero se si poteva fare qualcosa per il muro in degrado. Parlando con il Lem, la Fondazione si è resa subito disponibili a cominciare da Adriano Tramonti e così ho pensato a questo disegno anche e soprattutto per avvicinare i bambini all’arte con gli eroi di ieri e di oggi”. Adriano Tramonti di Fondazione Lem: “Volevamo ampliare l’offerta dei murales cittadini (offerta visibile su streetartlivorno.it, ndr). L’inaugurazione di oggi rappresenta un bel connubio di intenti tra noi e il “ninja” che ha portato a colorare la facciata di questo asilo, cuore pulsante del quartiere Coteto”. La dirigente scolastica Elena Rossi: “Grazie a Comune e Lem per aver reso le scuole più accoglienti. Durante il lavoro dell’artista i bambini sono stati molto attratti nel vedere i loro personaggi preferiti”. Presenti alla inaugurazione anche il sindaco Salvetti e la vice sindaca Camici.

Chi è Ninjart

Francesco Spanò, nel 1998 inizia il suo percorso artistico come writer, e oltre ai graffiti di strada, si cimenta in vari generi e tecniche pittoriche (murales, interventi e progettazione per interni di abitazioni private e negozi, tecniche miste su tavola e tela, aerografia, pittura a olio, disegno a matita, grafica digitale, street art), partecipando a convention di writing in tutta Italia e realizzando estemporanee per eventi e spettacoli teatrali. Si esibisce in mostre personali e collettive in molte città italiane e viene selezionato per concorsi internazionali, arrivando più di una volta al primo posto. La costante del suo impegno è un’istintiva passione per tutto ciò che gli consente di esprimere un mondo interiore contrastato e complesso, costellato dai sogni della giovinezza, ma anche di più mature e sofferte consapevolezze. Dalle visioni oniriche sconfinanti in un originale surrealismo, a colate di colore nella più classica delle impostazioni di action painting; dalla grafica fumettistica, a simboli di visioni personali; dalle pure esplosioni di colori a evidenti memorie di tachisme, da una sorta di composto iperrealismo al più puro graffitismo: queste le zone, i territori di sperimentazione di Ninjart.

Le icone dei suoi miti si moltiplicano, si mischiano e si integrano in continue contaminazioni linguistiche e culturali, andando a costituire delle composizioni caratterizzate dall’intenso e talora vorticoso dinamismo di segni e di colori; è una commistione di stili e di linguaggi diversi assimilati e rielaborati con decisa impronta personale e chiaro piglio volitivo. Dunque, una ricerca in divenire, caratterizzata da giovanile autenticità di intenti e matura disciplina di metodo, carica fin dall’inizio di sicuri positivi sviluppi. A oggi realizza dipinti su tela con stili che vanno dalla pop art alla paesaggistica della sua città, rielaborata con tecniche personali, e oltre ai dipinti che espone regolarmente in tutta Italia, realizza grandi opere murali.

Condividi:

Riproduzione riservata ©