Inaugurato in Corea il nuovo polo scolastico Serenella Frangilli

Le foto della inaugurazione della struttura alla presenza del sindaco avvenuta l'8 settembre; cliccate sul bottone celeste sopra al titolo per le specifiche della struttura

Il polo educativo scolastico è stato intitolato alla storica dirigente comunale, nonché una tra le fondatrici del sistema educativo livornese. Dislocato tra via Coltellini e via Mastacchi, accoglie due scuole dell’infanzia, una statale (Pian di Rota Istituto comprensivo Don Angeli) e una comunale (Scuola Ciro Menotti) per un totale di 150 bambini. Salvetti: "No a decreti punitivi verso i giovani, sì a costruire strutture capaci di educarli adeguatamente"

di Giulia Bellaveglia

Taglio del nastro per il Polo educativo scolastico Serenella Frangilli che farà parte, d’ora in poi, del sistema d’istruzione livornese accogliendo, per la prima volta, ben due scuole dell’infanzia, una statale (Pian di Rota Istituto comprensivo Don Angeli) ed una comunale (Scuola Ciro Menotti). La struttura, dislocata tra via Coltellini e via Mastacchi nel quartiere Corea, sarà inoltre sede di attività educative e culturali extrascolastiche. “Una grande soddisfazione – commenta il sindaco Luca Salvetti – vedere questo bell’edificio finalmente operativo in un quartiere in cui abbiamo investito veramente tanto, a partire dal rifacimento di via Gobetti. Io sono dell’idea che anziché emanare decreti punitivi verso i giovani, ci si debba impegnare nel costruire strutture capaci di educarli adeguatamente. Ci tengo a precisare che abbiamo voluto intitolare questi spazi a Serenella Frangilli, storica dirigente comunale e fondatrice del nostro sistema educativo dell’infanzia che si qualifica oggi come uno dei migliori della Toscana e persino d’Italia”. L’intervento, dal costo complessivo di 3 milioni, è stato finanziato per 2 milioni nell’ambito del Piano regionale di edilizia scolastica ex Dl 104/2013 – triennio 2015/2017 e per 1 milione, a mutuo, dal Comune di Livorno. “A Livorno – afferma l’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini – esiste un’amministrazione che investe sui servizi educativi. Una scelta tutt’altro che scontata se si pensa che oggi, nella maggior parte dei casi, si sceglie di disinvestire su questo tema. Per la scuola pubblica servono soldi, che non sono spese ma investimenti. Noi supporteremo sempre, come in questo caso, chi compie azioni che ruotano intorno al benessere dei nostri bambini”. Tra i presenti, oltre ai piccoli e alle loro insegnanti impazienti di iniziare il nuovo anno scolastico e ai familiari di Serenella Frangilli, anche la vicesindaca con delega alle attività educative Libera Camici, la presidente di Indire Cristina Grieco e la responsabile dell’Ufficio scolastico provinciale Tiziana Rapisarda.

