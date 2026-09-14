Inaugurato l’ampliamento della scuola volano Alexander Langer

Nuovi spazi per accogliere fino a 14 anni: la struttura di via Fratelli Gigli si amplia e diventa ancora più flessibile. Dieci classi ospitate temporaneamente, tra infanzia e primaria, per accompagnare i lavori sul patrimonio scolastico cittadino

E’ stato inaugurato l’ampliamento della scuola Volano “Alexander Langer” di via Fratelli Gigli, una struttura nata con l’obiettivo di offrire una risposta flessibile alle esigenze dell’edilizia scolastica cittadina e che oggi aumenta significativamente la propria capacità. La scuola Volano era stata realizzata nel periodo della pandemia, sfruttando anche la possibilità offerta dall’esperienza del sindaco commissario di accelerare i tempi di progettazione e realizzazione. Una struttura pensata non soltanto per accogliere bambini e bambine, ma anche per rappresentare una sorta di “serbatoio” di spazi a disposizione della città in occasione di emergenze o lavori negli edifici scolastici. “La scuola Volano è importante perché, oltre ad accogliere naturalmente bambini e bambine, si è dimostrata fondamentale anche per rispondere a delle situazioni emergenziali”, ha spiegato il sindaco Luca Salvetti, ricordando come negli anni la struttura sia stata utilizzata anche da associazioni e scuole interessate da interventi di manutenzione o ristrutturazione. Da qui la decisione di procedere con l’ampliamento. “Siamo talmente convinti di questa formula che abbiamo deciso l’ampliamento e la possibilità di avvicinarci al raddoppio della struttura”.

Una struttura “camaleontica”

Sul ruolo della scuola Volano si è soffermata la vicesindaca Libera Camici, che ha definito la struttura una sorta di realtà “camaleontica”, capace di adattarsi alle necessità che di volta in volta emergono. “Il camaleonte è un animale che spiega bene qual è la sua funzione: riesce sostanzialmente a plasmarsi sulla base del bisogno e della specificità. Questa scuola rappresenta proprio questo”. L’ampliamento permette ora di ospitare un numero maggiore di alunni e di accogliere bambini appartenenti a diverse fasce d’età, grazie anche alla realizzazione di servizi igienici specificamente adeguati alle esigenze della scuola dell’infanzia e della primaria. La struttura può infatti, almeno in termini di flessibilità progettuale, essere utilizzata per ospitare alunni dagli zero ai quattordici anni, diventando così uno strumento a disposizione dell’amministrazione per gestire temporaneamente gli studenti durante i lavori di adeguamento e riqualificazione degli edifici scolastici cittadini.

Dieci classi ospitate nella nuova struttura

L’ampliamento sarà utilizzato già nell’immediato. Saranno quattro le classi della scuola dell’infanzia e sei quelle della scuola primaria, con la presenza delle seconde, terze e quarte classi della primaria. La dirigente scolastica Cecilia Semplici ha sottolineato il lavoro svolto nelle ultime settimane per rendere gli ambienti pronti ad accogliere gli studenti. “Partiamo lunedì mattina con una scuola pronta e accogliente. Credo che questo sia importante e che sia il frutto dei lavori di tutti”, ha spiegato la dirigente, evidenziando la collaborazione tra amministrazione comunale, docenti e personale scolastico. Gli spazi sono stati attrezzati, arredati e dotati degli impianti tecnologici necessari, con particolare attenzione alle esigenze dei bambini della scuola dell’infanzia. “L’infanzia ha dei bisogni specifici, ma in questa sede sono già stati nel passato e ci sono aule ampie che offrono tutti gli spazi di cui ha bisogno una scuola dell’infanzia”. Per la primaria sono invece disponibili aule luminose e nuove, già predisposte per l’attività didattica.

Una tecnologia pensata per essere flessibile

A illustrare gli aspetti tecnici dell’intervento è stata Melania Lessi, architetta, funzionaria e responsabile tecnica del Comune di Livorno per l’edilizia scolastica e culturale. L’ampliamento mantiene la stessa tecnologia utilizzata per la realizzazione della prima scuola Volano nel 2021: una soluzione che consente di realizzare strutture in tempi relativamente rapidi, senza rinunciare ai requisiti necessari per un edificio scolastico. “È una struttura di veloce realizzazione e abbiamo proseguito con la stessa tecnologia. È relativamente semplice, ma non per questo con caratteristiche inferiori a una struttura di tipo tradizionale”. La scuola è infatti dotata dei comfort e dei requisiti normativi previsti per gli edifici scolastici. La scelta dell’area, inoltre, era stata pensata fin dall’inizio proprio in previsione di un possibile ampliamento.

Una risposta concreta ai lavori nelle scuole cittadine

L’ampliamento si inserisce in una strategia più ampia di gestione degli interventi sul patrimonio scolastico. I lavori di una certa consistenza, infatti, difficilmente possono essere realizzati mentre gli edifici continuano a essere frequentati dagli studenti. La scuola Volano permette quindi di delocalizzare temporaneamente le attività didattiche, consentendo di intervenire sugli edifici senza interrompere il percorso scolastico. Camici ha ricordato anche i servizi messi in campo dall’amministrazione per ridurre i disagi legati agli spostamenti. Tra questi un servizio di trasporto scolastico con funzione di navetta, pensato per accompagnare gli alunni dalla zona di piazza 11 maggio alla scuola di via Fratelli Gigli e agevolare le famiglie che non dispongono di mezzi propri. L’obiettivo, dunque, è fare della scuola Volano una struttura sempre più flessibile e polifunzionale, capace di adattarsi alle diverse necessità della città e di accompagnare nel tempo i lavori di riqualificazione del patrimonio scolastico. L’inaugurazione si è conclusa con il taglio del nastro, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, della scuola e degli uffici che hanno seguito il progetto.

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